Francesco Nuti, la maratona tv su Cine34 oggi 17 maggio: quattro film e l'inedito docufilm

Una maratona tv dedicata a Francesco Nuti, l'attore e regista toscano che proprio oggi, 17 maggio, compie 66 anni. Cine34 - canale dedicato al cinema di Mediaset - propone a partire dalle ore 17 quattro classici entrati nel mito più un docufilm in prima visione assoluta: la rassegna è intitolata N come Nuti.

La maratona inizia con il film con Tutta colpa del Paradiso (1985) in cui Nuti è regista, sceneggiatore (la pellicola è ambientata in Val d'Aosta) e attore. Uscito dal carcere, Romeo rintraccia l'indirizzo della coppia che ha adottato il figlioletto nato sei anni prima. La raggiunge in un rifugio di montagna, si fa ospitare sotto falso nome, ma le cose non si svolgono come aveva previsto. A seguire, alle ore 19, andrà in onda Stregati (1986) terzo film diretto in carriera da Nuti. Lorenzo è un disc-jockey che vive a Genova, in un loft nei pressi del porto: conduce un programma radiofonico notturno per l'emittente Radio Strega, tenendo compagnia, con le sue parole e le sue sentenze, a coloro che soffrono d'insonnia o lavorano di notte. Tra queste conosce Anna (Ornella Muti, alla seconda pellicola con Nuti) che sta per convolore a nozze, ma dopo alcune peripezie non si sposa più e torna da Lorenzo.

Alle ore 21 è la volta de Il signor Quindicipalle (1998): nel piccolo centro di Narnali, Francesco ha un futuro già deciso dal padre, che lo vorrebbe campione di biliardo. Una volta affermatosi nella disciplina, il ragazzo torna spesso sulla tomba del genitore e proprio in questo luogo singolare conosce Sissi, una prostituta d'alto bordo, che gli stravolge la vita. Alle ore 23 spazio all'inedito docufilm "Ti vogliamo bene Francesco Nuti" in cui viene raccontata la vita dell'attore e regista da Annamaria Malipiero, ex compagna di Nuti e madre della loro figlia Ginevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni Nuti, fratello di Francesco. Alle 23,45 andrà in onda Caruso, zero in condotta (2001): Caruso è uno psicologo che ha cresciuto da solo la figlia Giulia, ora tredicenne, con la quale non c'è dialogo. Un giorno viene informato che la figlia appartiene ad una baby gang che commette furti e rapine. Incredulo, inizia a pedinarla e tra incubi ed allucinazioni la immagina fare di tutto.

