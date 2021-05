Oggi è un altro giorno, la puntata di lunedì 17 maggio. Gli ospiti di Serena Bortone

17 maggio 2021 a

Torna Oggi è un altro giorno - lunedì 17 maggio 2021 - a partire dalle ore 14 su Rai1, sempre con la conduzione di Serena Bortone. Tra le novità il ritorno della rubrica di Lino Banfi "Lino Nazionale", ma ci sono anche diversi ospiti.

Cominciamo però dagli "affetti stabili", vale a dire gli opinionisti chiamati a commentare le interviste realizzate dalla stessa conduttrice e magari a interagire con gli ospiti sia in studio che in collegamento. Ad affiancare la conduttrice ci sono il pianista Memo Remigi, l'ex conduttrice televisiva Mariolina Cannuli e la cantante Jessica Morlacchi. Tra gli ospiti invece l'attrice Serena Grandi e la band musicale I Giardini dei semplici.

Serena Grandi si racconterà nel salotto della trasmissione di Rai1: carriera e vita privata, che sta tra l'altro mettendo insieme nella sua autobiografia. Simbolo sexy dell'Italia degli anni Ottanta, 63 anni, reduce dalla condanna in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante di Borgo San Giuliano da lei gestito, il momento di massima popolarità lo ha avuto grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up. L’incontro con il regista Tinto Brass che la sceglie come protagonista del film erotico Miranda è stato infatti uno snodo cruciale. Racconterà anche del matrimonio con Beppe Ercole che, dopo il divorzio, si è accompagnato con Corinne Clery con le due che non hanno mancato di litigare quando si sono trovate nelle stesse trasmissioni tv. Poi ospite anche la band musicale Il Giardino dei Semplici, nata nel 1975 e capace di vendere oltre 4 milioni di dischi nella lunghissima carriera. L'ultimo album, nato nel 2020, dal titolo Concept - Aria Acqua Terra Fuoco, festeggia proprio i 45 anni del gruppo.

