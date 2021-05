Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scatenato: rischia la rissa con Armando

17 maggio 2021 a

Nella giornata di oggi, lunedì 17 maggio, Canale 5 dalle ore 14.45 trasmette la prima puntata settimanale di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi e considerato un appuntamento fisso per tanti telespettatori, in particolare telespettatrici. Stando alle anticipazioni e ai rumors sulla trasmissione, quella che inizia oggi si annuncia come una settimana ricca di emozioni e in qualche modo anche di colpi di scena. Sembra che sarà lo scatenato Riccardo Guarnieri a incendiare il programma: si lascerà andare ad una serie di rivelazioni del tutto inaspettate, concentrate sulla sua compagna Roberta Di Padua, ma si rendera protagonista anche di una nuova accesa e intensa lite con Armando Incarnato. Due veri e propri colpi di scena che si consumeranno non solo nella puntata di oggi, ma nel corso dell'intera settimana.

Sul rapporto con Roberta Di Padua, Riccardo non riuscirà a trattenersi. I due confesseranno di essersi detti addio, ma lui rivelerà tutta la verità sul loro rapporto e su quanto è accaduto. L'intenzione è quella di smascherarla, confessando che lei gli avrebbe chiesto di portare avanti la relazione soltanto per far sì che diventasse più popolare e più seguita sui social, aspetto che le avrebbe dato la possibilità di sponsorizzare un numero maggiore di prodotti e quindi di guadagnare soldi.

Ma Riccardo è deciso a scagliarsi anche contro Armando Incarnato. Pare che sia deciso a rivelare che la stessa Roberta gli ha confessato che lui parlerebbe male della redazione di Uomini e Donne. Stando agli spoiler, sembra che la reazione di Armando non si farà attendere nemmeno un minuto e che tra i due ci saranno forti tensioni. Sarà addirittura necessario l'intervento di altri uomini per evitare che nasca una vera e propria rissa. Resteranno senza parole anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, fortemente colpiti dalle sue dichiarazioni.

