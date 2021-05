Isola dei famosi, le anticipazioni della puntata del 17 maggio: nomination, eliminati, televoto

17 maggio 2021 a

L'Isola dei famosi torna oggi, lunedì 17 maggio, con una nuova puntata in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Ecco alcune anticipazioni su quello che attende i telespettatori dal consueto appuntamento del lunedì, a oltre due mesi dall'inizio del reality che ha fatto seguito alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Isola dei famosi: in nomination Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli

In nomination, come noto, ci sono tre uomini: Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. Sarà il televoto a decidere chi sarà eliminato dal reality in corso sulle spiagge caraibiche dell'Honduras. Va ricordato che Ignazio Moser è finito venerdì sera al televoto perché ha perso la sfida leader contro Isolde Kostner. Roberto Ciufoli invece è quello che ha ricevuto più nomination dai parte dei suoi compagni. Infine Andrea Cerioli è stato nominato direttamente da Isolde Kostner, che in quanto leader può godere della possibilità di mandare direttamente un naufrago al televoto. Sfida impegnativa, questa volta, per Roberto, che ha superato varie nomination - l'ultima quella con Manuela Tittocchia - ma che questa sera dovrà vedersela con tre competitor di tutto rispetto. Sarà il pubblico a decidere quale naufrago eliminare votando attraverso il sito del programma, tramite l’app Mediaset play oppure mandando un sms al 477.000.3 con il nome del concorrente che si vuole vedere fuori dal reality.

Emanuela Tittocchia eliminata da l'Isola dei famosi che rinuncia a restare a Playa Imboscatissima

Durante la puntata e dopo lo stop al televoto si scoprirà chi dovrà abbandonare playa Palapa e raggiungere Beatrice sulla nuova Playa Emboscadissima. Al momento, secondo i bookmakers, il favorito per la vittoria finale è Awed, tallonato da Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Ma già l'esito della puntata di oggi può imprimere una svolta a questo pronostico. Le immagini sono trasmesse da Cayo Cochinos con l’inviato Massimiliano Rosolino mentre in studio conduce Ilary Blasi affiancata da tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

