Wanda Nara sfida la censura, a bordo piscina solo con il perizoma: poi provoca i fan | Foto

16 maggio 2021 a

a

a

Wanda Nara sfida la censura di Instagram. La showgirl e procuratrice argentina ha pubblicato sulla sua pagina, dove può contare su quasi 8 milioni di follower, due scatti decisamente hot, in cui appare praticamente nuda a bordo piscina della Spa che ha in casa, con solo un perizoma addosso e lato b in primo piano. La stessa Wanda invita quindi i fan a scegliere tra le due foto. Nella seconda indossa pure la parte superiore del bikini, ma l'immagine rappresenta quanto di più sexy possa esserci.

E pensare che pochi giorni fa Wanda Nara aveva subito una censura in seguito alla pubblicazione di un'altra foto molto provocante, con lato b anche qui in evidenza, mutandine super sottili e una semplice magliettina. Un'immagine che era stata presa letteralmente d'assalto dai follower: centinaia di migliaia di like. Ma il social ha avvertito la showgirl e censurato l'immagine.

Wanda Nara, foto super sexy. Lato B nel selfie e provocazione a Mauro Icardi: "Parto da sola?"

A questo punto la moglie di Mauro Icardi ha applicato una stellina grafica nel punto X del suo lato b e ha ripubblicato l'immagine sul suo profilo Instagram, non senza un durissimo commento: "Questa foto è stata censurata - ha scritto - I motivi non li so. Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? E perché? Siamo nel 2021 o nel 1810? L'invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare a noi stessi". Intanto continuano le voci sul futuro del marito di Wanda, Mauro Icardi. L'attaccante ex Inter è ai margini nella rosa del Psg e la stessa Wanda sta spingendo per far tornare Maurito in Italia: in pole a sorpresa è spuntato il Milan, che vorrebbe affiancare a Zlatan Ibrahimovic, ormai 40enne, un attaccante di peso in grado di garantire un discreto numero di gol. Ma è chiaro che il buon esito della trattativa dipende pure dalla qualificazione in Champions dei rossoneri, che si deciderà all'ultima giornata. Intanto Wanda fa impazzire tutti i tifosi, di tutte le squadre.

Wanda Nara, intimo bollente e forme incontenibili: il commento di Elettra è a luci rosse | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.