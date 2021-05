Riccardo Rossi, l'ex fidanzata Chiara Maci e la collezione delle bottiglie di Coca Cola

16 maggio 2021 a

Riccardo Rossi è un attore e un noto personaggio televisivo, tra i più amati dal pubblico. Nato a Roma il 24 ottobre 1962 (Scorpione), Rossi ha frequentato la scuola di recitazione di Gigi Proietti e ha preso parte ad alcune piccole produzioni, alla fine degli anni Ottanta infatti ha interpretato uno dei ruoli per cui verrà maggiormente ricordato: Mazzocchi, studente della sezione F nel telefilm de I ragazzi della Terza C. Nel corso della sua carriera sono arrivati molti film, fiction e anche conduzioni di programmi tv, come AmaSanremo insieme ad Amadeus nel 2020.

Tra le curiosità sul suo conto, da bambino collezionava bottiglie della Coca Cola, e alcune lattine in edizione speciale. A 18 anni ha poi lavorato da Goody Music, famoso negozio di vinili a Roma. Tra i suoi musicisti preferiti ci sono i Beatles e Stevie Wonder. Gianni Boncompagni è stato uno dei suoi più grandi amici, così come lo è Fiorello.

Con entrambi si è trovato a collaborare nel corso della sua carriera. Altra curiosità, una sua gag nella vita reale di quando era un ragazzo è stata quella di mettere in casa propria delle foto dei membri della famiglia Agnelli, per vedere lo stupore sul volto dei suoi invitati ignari che ci potesse essere un legame tra l’attore e la famiglia di imprenditori italiana. Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha avuto una storia d'amore con la food blogger Chiara Maci, conosciuta durante la sua partecipazione al programma Cuochi e Fiamme. Nel 2015, in occasione dell’uscita del film La prima volta (di mia figlia), l’attore si è dichiarato scapolo e senza figli. Riccardo Rossi è ospite domenica 16 maggio a Che tempo che fa, il talk show di Rai3 condotto da Fabio Fazio, nella parte intitolata Che tempo che fa Il Tavolo.

