Sharon Stone, la rivelazione a Che tempo che fa: "Così ho fatto fumare l'erba a mia madre"

Altro colpo da novanta per Che tempo che fa, il talk show in onda su Rai3 condotto da Fabio Fazio. Nella puntata di domenica 16 maggio, Fazio ha intervistato Sharon Stone, una leggenda del mondo di Hollywood. Sharon ha iniziato ricordando i suoi inizi da modella a Milano: "Sì vero, ero giovane e ho vissuto a Milano. Facevo la modella e mi sono divertita tantissimo. è stato davvero divertente", ha affermato. Poi il discorso si è spostato sull'argomento pandemia da Covid: "E' un po’ come è successo con il vaiolo, la poliomielite e tutte le malattie che hanno colpito le nostre nazioni - ha sottolineato -. Siamo fortunati perché possiamo continuare ad aiutare la comunità scientifica ad affrontare queste patologie”.

La Stone ha poi proseguito: "Dobbiamo indossare tutti una mascherina, è davvero molto molto importante. Indossare una mascherina è davvero la risposta fino a quando non saremo tutti vaccinati - ha detto -. Il dottor Yunus ed io abbiamo deciso di provare a bloccare questo problema delle licenze dei vaccini in modo tale che tutti abbiano l’opportunità di essere vaccinati". Sharon ha quindi parlato della sua malattia, avuta nel settembre 2001: "Sono stata così fortunata, sono sopravvissuta e ho avuto un’enorme fortuna a rimanere in vita", ha affermato ancora.

Poi c'è stato il ritorno nella notte degli Oscar, con il ballo insieme a John Travolta: "E' stato un momento davvero importante per me, è stato entusiasmante. Ero proprio nel momento in cui riuscivo nuovamente a camminare, anche se la vista non l’avevo recuperata del tutto a quel punto", ha dichiarato. Infine una curiosità su un fatto accaduto con la madre: "Lei era così curiosa a proposito che noi fratelli fumavano erba e ad un certo punto ha detto ‘ok dovete spiegarmi perché tutti quanti fumate, perché fumate tutti erba?’ e noi le abbiamo detto ‘dai, mamma siediti, ti mostriamo perché fumiamo tutti'", ha raccontato divertita. E l'intervista ha regalato subito un commento vip importante: "Intelligente, bella, colta, naturale, una Donna fantastica", ha scritto su twitter Antonella Clerici. Un personaggio decisamente che non lascia indifferenti.

