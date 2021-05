Katia Follesa, la figlia Agata con Angelo Pisani e la dieta che ha scatenato gli haters

16 maggio 2021 a

Katia Follesa è un'attrice comica, la cui svolta in carriera è arrivata grazie a Zelig, con il duo comico composto con Valeria Graci. Poi le due hanno intrapreso rispettive carriere da soliste, pur rimanendo in ottimi rapporti. Negli ultimi tempi la Follesa ha preso parte alla trasmissione di successo Lol. Nata il 12 gennaio 1976 sotto il segno del Capricorno, all’anagrafe il vero nome è Katiuscia.

Ha trascorso la sua infanzia nel suo luogo di nascita, Giussano, un paese della Monza-Brianza. Dopo l’addio al duo Katia & Valeria, ha vestito i panni della conduttrice a Zelig Off e Quanto manca. E' stata giudice di Cuochi e fiamme e successivamente ha condotto tantissimi programmi tv. Per quanto riguarda la vita privata, ha incontrato la sua dolce metà proprio a Zelig. Si tratta di Angelo Pisani, comico del duo Pali e Dispari, con cui è felicemente fidanzata dal 1999. Una storia d’amore importante suggellata dalla nascita della piccola Agata, la primogenita che ha cambiato la vita della comica e conduttrice tv. Katia ha pure cambiato aspetto negli ultimi tempi per via di una dieta grazie alla quale ha perso 18 chili. "Ora sei troppo gnocca per far ridere”, le è stato detto da un utente sui social.

"Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male. Sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili", ha spiegato recentemente.

La comica ha affermato che dopo la gravidanza la sua forma fisica è cambiata e col passare del tempo ha raggiunto la soglia dei 70 chili. “Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute - ha sottolineato tempo fa -. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto". Katia Follesa è ospite a Che tempo che fa, su Rai3, nella puntata di domenica 16 maggio.

