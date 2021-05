Laura Freddi, dall'amore con Leonardo D'Amico la figlia Ginevra: le storie con Bonolis e Galante

16 maggio 2021 a

Laura Freddi è una showgirl italiana, la cui carriera ha avuto la sua svolta agli inizi degli anni Novanta. Nata a Roma il 19 maggio del 1972 sotto il segno del Toro, Laura è stata una delle veline di Striscia la Notizia e, nel 2016, ha preso parte al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la vita privata, ha sempre ha desiderato diventare mamma, sogno che si è avverato nel gennaio 2018 con la nascita della sua piccola Ginevra. L'attuale compagno della Freddi è Leonardo D’Amico, un fisioterapista che ha conosciuto intorno ai 40 anni. Nel 2018 i due sono diventati appunto genitori della loro prima figlia: Ginevra.

L’argomento figli, per Laura Freddi, è stato un tasto sempre molto delicato nella sua vita. La showgirl, infatti, ha sempre desiderato più di ogni altra cosa avere un figlio, ma per molto tempo non ci è riuscita, ed è stata anche stata costretta a un aborto al terzo mese di gravidanza. Ma con l’arrivo di Ginevra, la gioia ha spazzato via tutto quanto il dolore, come ha rivelato lei stessa a Chi: "Se penso che solo un anno fa nella casa del Gf Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!", ha confidato in una vecchia intervista.

Prima dell’attuale fidanzato, dal 2006 al 2008 il marito di Laura Freddi è stato Claudio Casavecchia, unico uomo da lei portato all’altare. Ma dopo la nascita di Ginevra, l’argomento matrimonio è ritornato nuovamente in auge. Laura, infatti, ha dichiarato a Vanity Fair che non appena la piccola sarà in grado di portare le fedi all’altare, lei e Leonardo saranno pronti per il grande passo. Tra le altre relazioni importante avute dalla Freddi, da segnalare quelle con Daniele Bossari, il calciatore Fabio Galante, fino a Paolo Bonolis, che Laura Freddi ha conosciuto grazie al programma televisivo Non è la Rai e con cui è stata per diversi anni. Domenica 16 maggio Laura è ospite ad Avanti un altro Pure di sera, trasmissione condotta proprio dal suo ex compagno.

