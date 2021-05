Giuliano Sangiorgi, la figlia Stella da Ilaria Macchia: in passato presunto flirt con Emma Marrone

16 maggio 2021 a

a

a

Giuliano Sangiorgi è uno dei cantautori più amati dal pubblico, leader della band dei Negramaro. Nato il 24 Gennaio 1979 (Acquario) a Nardò, in Puglia, il primo a infondergli la passione è stato il padre, che suonava il pianoforte. Lui fu il primo a regalargli una chitarra e su questo aspetto c'è un aneddoto particolare.

Video su questo argomento Dante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mette in musica il V Canto dell'Inferno

Quando Gianfranco Sangiorgi, padre del cantante, morì nel 2013 a causa di un infarto, lo stesso Giuliano rese noto un racconto: “Mio padre aveva un chitarra classica senza corde: ci piazzai degli elastici, registrai Smoke on the Water su una cassetta e gliela feci trovare in macchina - ha rivelato in una vecchia intervista -. L’ha sentita, ha fatto immediata retromarcia e mi ha comprato una chitarra. Senza quel dietrofront, chissà. Mio padre è mancato tre anni fa e solo ora ho capito l’importanza del suo gesto. E' stato la sliding door della mia vita".

Andrea Delogu, forme esplosive in campagna: ma c'è il commento ironico di Sangiorgi | Foto

Il cantante è stato padrino di Emma, figlia della cantante Elisa, e della figlia del cantante Federico Zampaglione e dell’attrice Claudia Gerini, Linda. Per quanto riguarda la vita privata, il 3 novembre 2018 Sangiorgi ha rivelato di essere diventato padre. La figlia, Stella, è arrivata grazie all'amore con la sceneggiatrice Ilaria Macchia. Lei è una scrittrice di successo nativa di San Donato, un paesino in provincia di Lecce. Tra i suoi lavori più famosi contiamo il film Non è un paese per giovani e il libro, scritto da lei, dal titolo Ho visto un uomo a pezzi. In passato ci sono state voci mai confermate su un flirt con Emma Marrone. Giuliano Sangiorgi è ospite a Che tempo che fa, su Rai3, nel salotto di Fabio Fazio, nella puntata di domenica 16 maggio. Appuntamento a partire dalle 20,30 circa. Special guest è l'attrice di Hollywood, Sharon Stone.

Che tempo che fa, Sharon Stone ospite di Fazio con Fauci domenica 16 maggio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.