Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: dall'ex Laura Freddi a Totò Schillaci

Torna l'appuntamento con Avanti un altro Pure di sera. Domenica 16 maggio su Canale5 a partire dalle 21,20 andrà quindi in onda il game show condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con Luca Laurenti, un programma che festeggia la ricorrenza del decimo anno. Il meccanismo del programma è leggermente diverso rispetto alle puntate del preserale. Pertanto si prende in prestito quello della sfida a squadre che ha da sempre caratterizzato Ciao Darwin, altra trasmissione cult di Paolo Bonolis.

Nella sesta puntata si sfideranno gli A Volte Ritornano contro i Campioni di Quiz. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Laura Freddi e l’Uomo Gatto. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti ci sono Totò Schillaci ed Enzo Salvi. Presente il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni, ma estremamente originali, che porranno ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancheranno la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson.

Nel corso del programma spazio pure per nuovi imprevedibili personaggi e tra le novità la presenza del duo comico formato da Pablo e Pedro. Come ogni programma in onda sulle reti Mediaset, anche Avanti Un Altro Pure di Sera è visibile in diretta streaming su Mediaset Play Infinity. La puntata è disponibile in streaming on-demand e gratuitamente, dopo la messa in onda, nella pagina dedicata che trovate cliccando qui. Insomma, ci sono tutte le caratteristiche per trascorrere su Canale5 un paio d'ore di risate e divertimento con Avanti un altro Pure di sera, a partire dalle 21,25. Lo show ha sostituito dallo scorso mese di aprile il serale di Barbara D'Urso, Live Non è la D'Urso.

