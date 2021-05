Sharon Stone, due matrimoni e tre figli: "La scena senza mutandine in Basic Instinct? Terrificante"

16 maggio 2021 a

a

a

Sharon Stone è una delle attrici più famose al mondo. Tanti i suoi film di successo, su tutti Basic Instinct. Recentemente, l'attrice ha raccontato una esperienza spiacevole avuta durante la lavorazione di un film. "Un produttore - ha raccontato senza fare il nome - mi chiese di fare sesso realmente con il co-protagonista di una pellicola, così da rendere più chimica, più reale, la scena. Io ho rifiutato. Ora pensi che se lo scopo, diventerà un bravo attore? Nessuno è così bravo a letto", ha risposto Sharon, come scritto su Vanity Fair.

Sharon Stone con Brunello Cucinelli per sostenere il progetto capi invenduti

L‘altro spiacevole episodio, invece, ha riguardato la pellicola che ha reso l’attrice una star: Basic Instinct. La 63enne nell'autobiografia Il bello di vivere due volte, ha raccontato di non essere stata avvertita che avrebbero ripreso le sue parti intime nella celebre scena dell’interrogatorio, tanto che, sebbene sia stato un ruolo fondamentale, l’esperienza fu “terrificante”, fino a darle “incubi”. “Dopo aver girato Basic Instinct - ha sottolineato Sharon - sono stata chiamata per vederlo. Non da sola con il regista, come ci si aspetterebbe, vista la situazione, ma con una stanza piena di agenti e avvocati, la maggior parte dei quali non aveva nulla a che fare con il progetto”. La Stone ha quindi rivelato: "E' così che ho visto le mie parti intime riprese”, ha scritto l’attrice nel libro, precisando che nel girare la scena le era stato detto che "non si sarebbe visto nulla e che avrebbe dovuto togliere le mutandine perché il bianco riflette la luce”.

Pippo Baudo, il figlio Alessandro riconosciuto 34 anni dopo la nascita: da Angela ha avuto Tiziana

Per quanto riguarda la vita privata, Sharon Stone si è sposata due volte. La prima dal 1984 al 1990 con il produttore televisivo Michael Greenburg. Successivamente, nel 1998, ha sposato in seconde nozze Phil Bronstein, editore del giornale San Francisco Chronicle, con cui ha adottato suo figlio Roan Joseph Bronstein. In seguito a questo secondo divorzio ha adottato altri due bambini come madre single: Laird Vonne Stone e Quinn Kelly Stone. Sharon è ospite domenica 16 maggio a Che tempo che fa, su Rai1, il talk show condotto da Fabio Fazio.

Che tempo che fa, Sharon Stone ospite di Fazio con Fauci domenica 16 maggio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.