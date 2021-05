La Compagnia del Cigno 2, ultime due puntate: guest star sono Francesco Gabbani e Mika

16 maggio 2021 a

Ultimo appuntamento con La Compagnia del Cigno 2, che domenica 16 maggio su Rai1 a partire dalle 21,25 (disponibile anche su RaiPlay) vedrà le sue due puntate conclusive. Guest star delle puntate finali sono Francesco Gabbani e Mika.

Il primo episodio è intitolato La forza nella tempesta: la trama racconta di Irene, che supporta Luca con tutto il suo amore. E troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel momento ed è necessario combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia, in procinto di partorire, non perde occasione per tormentare l’Ispettrice Modiano a rivedere le indagini. Il Maestro, nonostante la tragica situazione che sta vivendo, aiuta comunque i suoi alunni e cerca di dare coraggio a Domenico nel recuperare il suo rapporto con Barbara. La vita si rivela più forte della morte e la Compagnia si ritrova a condividere un momento di gioia che dona loro nuove speranze.

Il secondo episodio è intitolato La verità: qui Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l’uomo che tutti conoscono. E in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l’importanza della loro unione e sono disposti a rischiare pur di scagionare il loro Maestro. L’ispettrice Modiano infatti, spinta dalla loro testardaggine, riprende in mano le indagini ed improvvisamente si aprono delle piste inaspettate. Difficile stabilire ancora se ci sarà una terza stagione: gli ascolti televisivi sono stati buoni ma non eccezionali e una decisione sulla prosecuzione della fiction sarà presa in un secondo momento. Appuntamento quindi con i protagonisti, Alessio Boni e Anna Valle, su Rai1 domenica 16 maggio, per le ultime due puntate de La Compagnia del Cigno, a partire dalle 21,25. Ospiti speciali sono Francesco Gabbani e Mika, due cantanti molto amati dal pubblico.

