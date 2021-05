Anna Tatangelo e il sesso: "Devo farlo almeno tre volte a settimana per essere felice"

16 maggio 2021 a

Anna Tatangelo è una cantante tra le più famose in Italia. Negli ultimi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo Serenata, che si preannuncia come un grande successo. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio. Dalla loro relazione è nato il figlio Andrea. Recentemente nel corso di una intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha rivelato: "Vorrei altri figli, ho ancora 34 anni".

Attualmente sembra avere una liaison con il collega Livio Cori, rapper napoletano, anche se la Tatangelo tiene molto alla riservatezza e non lascia trapelare nulla sulla sua situazione sentimentale. In passato tuttavia ha rilasciato una dichiarazione con retroscena piccanti, a Le Iene. "La prima volta? Parcheggio, in macchina - ha affermato in una vecchia intervista -. 'Mamma non ti preoccupare sono a casa di un'amica'. E invece". Poi sempre in quella intervista, ha raccontato: "Nella mia vita sessuale qualcosa mi ha mai sorpreso? Andiamo avanti - ha sottolineato con il sorriso -. Quando aspetti una cosa e in realtà è un'altra. Per essere felice devo farlo almeno tre volte a settimana".

Sul tema molestie, la Tatangelo ha ammesso: "Mi è successo una volta - ha detto - ma l'ho mandato a cag*re". Se succede consiglio di tirare un bel calcio nei cogl***i e andare a denunciare". Anna ha quindi confessato di aver ricevuto avances da donne: "Sì, ma da questo punto di vista sono più tradizionalista", ha affermato. Anna Tatangelo è ospite domenica 16 maggio a Da Noi A ruota libera, su Rai1, con Francesca Fialdini.

