Francesco Nuti, lacrime a Domenica In per il compleanno. Mara Venier, la figlia ed ex compagna: emozione in diretta tv

16 maggio 2021 a

a

a

Lacrime a Domenica In nel pomeriggio di Rai1 di oggi, domenica 16 maggio 2021. La trasmissione condotta da Mara Venier ha dedicato una pagina molto ampia all’attore e regista Francesco Nuti che domani, 17 maggio compirà gli anni. "Zia Mara" ha ospitato in studio la figlia Ginevra Nuti, l’ex compagna Annamaria Malipiero, Marco Masini che ha poi canato insieme alla stessa Ginevra Nuti, la canzone (celeberrima) di Francesco, 'Sarà per te' e in collegamento tanti amici e attrici come Giovanni Veronesi, Ornella Muti, Clarissa Burt, Panariello, Pieraccioni e il fratello del regista. Attraverso video e testimonianze è stata ripercorsa la carriera di Francesco Nuti.

Ginevra Nuti, tutrice del padre Francesco: "I suoi film? Li evito, ma per uno faccio eccezione"

"Ci sta guardando" ha assicurato la figlia che è sempre vicino al padre che dopo gli incidenti domestici ha bisogno di continua assistenza ed è in un istituto a Roma. La depressione, l'alcolismo, i grandi successi. Un toccante omaggio a Francesco. "Ho pianto, abbiamo pianto", ha ammesso Mara Venier perché in diretta tv la commozione è stata tanta.

Francesco Nuti, dal successo con I Giancattivi all'incidente domestico e la sedia a rotelle

E Cine34 omaggia Francesco Nuti con una rassegna dedicata, in occasione del suo 66esimo compleanno. Domani, lunedì 17 maggio, a partire dalle 17, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta, raccontano l’amato attore, regista, sceneggiatore, produttore e cantante fiorentino. In seconda serata, spicca Ti vogliamo bene, Francesco Nuti, docufilm inedito diretto da Enio Drovandi. Il regista racconta a un bambino la storia di Francesco, ripercorrendo i suoi film. Nel docufilm sono presenti Annamaria Malipiero, ex compagna di Nuti e madre della loro figlia Ginevra, e Paolo Rossi. Il prologo è di Giovanni Veronesi e le musiche di Giovanni Nuti, fratello di Francesco. La maratona - intitolata ’N come Nuti' - prende il via con Tutta colpa del Paradiso e prosegue, alle 19, con Stregati. Alle 21 spazio a Il signor Quindicipalle, alle 23 a Ti vogliamo bene Francesco Nuti e, alle 23.45, a Caruso, zero in condotta.

Clarissa Burt, dall'amore con Troisi al successo da imprenditrice: per lei anche un libro di cucina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.