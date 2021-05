Roberta Capua, dalla storia con Massimiliano Rosolino al figlio Leonardo con Stefano Cassoli

16 maggio 2021 a

Roberta Capua è un ex modella e conduttrice, la cui carriera è iniziata con il titolo di Miss Italia conquistato nel 1986. Sempre nel 1986 ha ottenuto il secondo posto nel concorso internazionale Miss Universo.

E' quindi diventato così il volto fisso di trasmissioni televisive di successo, sia in Rai che Mediaset. Nel momento forse di maggiore fama e notorietà ha deciso tuttavia di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente alla famiglia. Classe 1968, è nata il 5 dicembre a Napoli sotto al segno del Sagittario, il suo debutto in televisione è stato a Vota la voce, accanto a Claudio Cecchetto, al quale sono seguiti tantissimi programmi: I bellissimi di Rete4, Nonsolomoda, Tappeto Volante con Luciano Rispoli, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

A fine anni 2000, però, le sue apparizioni televisive sono diventate sempre meno frequenti, eccezion fatta per il 2017, quando ha partecipato e vinto nel reality culinario Celebrity MasterChef Italia dove ha battuto in finale il cantante Nesli. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2003 la sua relazione con il nuotatore Massimiliano Rosolino aveva riempito le copertine dei giornali di gossip. Dopo due anni insieme la storia è terminata. Successivamente Roberta ha iniziato la storia con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, le nozze con lui sono arrivate nel 2011, mentre tre anni prima ha avuto il figlio Leonardo. Tra le curiosità sul suo conto, si offendeva molto quando la insultavano per le sue origini napoletane: "In una sfilata in Germania - ha raccontato in una vecchia intervista - un fotomodello, quando gli dissi di essere di Napoli, disse ‘Occhio al portafoglio!’. Gli tirai un ceffone che se lo ricorda ancora oggi". Roberta Capua è ospite a Da Noi A ruota libera, su Rai1, con Francesca Fialdini, nella puntata di domenica 16 maggio.

