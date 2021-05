Oroscopo Corriere, le previsioni dei segni di lunedì 17 maggio 2021

16 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 17 maggio 2021. Le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno. Ecco qui di seguito che cosa dicono gli astri.

ARIETE

Evitate di fare drammi per le piccole incomprensioni quotidiane. Sapete bene che la vostra relazione si fonda su pilastri molto solidi.

TORO

La giornata si presenta molto positiva per risultare visibili agli occhi di un vostro superiore. Approfittate della benevolenza degli astri.

Oroscopo del Corriere di venerdì 14 maggio 2021, le previsioni segno per segno

GEMELLI

Se vi sentite provati a causa di un periodo carico di nervosismo e stress, provate a contattare una persona amica per chiacchierare.

CANCRO

Promesse, tante chiacchiere, fumo e niente arrosto. Fate attenzione, con le parole sono tutti bravi, ma bisogna badare alla sostanza dei fatti.

LEONE

Ci sarà qualche contrattempo, ma nonostante tutto, insistete nelle vostre convinzioni. La vostra determinazione ripagherà i sacrifici che farete.

VERGINE

Qualcosa di nuovo sta per fare capolino nella vostra vita: un nuovo amore, una notizia inaspettata, una proposta inattesa. Preparatevi al cambiamento.

BILANCIA

Cercate di ascoltare le proposte che ricevete senza controbattere. Le stelle sono dalla vostra parte, troverete delle condizioni favorevoli.

SCORPIONE

Non datela vinta troppo spesso al partner se sapete che si trova nel torto! Non è giusto mettervi sempre in secondo piano rispetto all'altra persona.

Oroscopo, "mai disperare in amore". Il segno fortunato di oggi sabato 15 maggio 2021

SAGITTARIO

Non fatevi affossare dalla routine e programmate qualcosa di inedito. Sarà un'opportunità per trovare la vostra dimensione e magari per distrarvi.

CAPRICORNO

È una giornata da vivere intensamente e tutta da godere. Non perdete tempo e regalatevi qualche ora speciale in compagnia dei vostri cari.

ACQUARIO

Oggi sarà un giorno speciale: vi accorgerete che la situazione sentimentale sta migliorando, forse proprio grazie alle attenzioni che riceverete.

PESCI

Avrete una giornata un po’ stressante dal punto di vista sentimentale. Cercherete di far quadrare tutto, senza farlo trapelare troppo all'esterno.

Oroscopo domenica 16 maggio 2021, "storia d'amore speciale". Giornata super per un segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.