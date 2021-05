Francesca Piccinini, dopo l'addio alla pallavolo nuovi progetti. E' single dopo aver rotto con l'ex calciatore

16 maggio 2021 a

Francesca Piccinini è una delle icone della pallavolo italiana. La bellissima atleta si è ritirata dall'attività agonistica nelle scorse settimane al termine di una carriera da incorniciare con cinque scudetti, quattro Coppe Italia, sette Champions League e una Supercoppa europea, solo per citare le maggiori affermazioni. Per quanto riguarda i club, il suo nome resterà per sempre legato a Casalmaggiore e Novara, anche se è stata decisiva a Reggio Emilia, Modena, Bergamo e Chieri. Avrebbe dovuto smettere a 40 anni, invece è andata avanti per altre due stagioni ritirandosi all'inizio del 2021: "“Avrei dovuto uscire di scena con la settima Champions, a Novara, vinta a 40 anni. Ma poi Busto mi ha fatto una corte spietata. La verità è che mi sento sempre quella ragazzina che guardava i cartoni di Mila e Shiro alla tv e anche adesso che esco dalla bolla ovattata dello sport per entrare nella vita vera non voglio perderla, quella ragazzina: continuerò a coltivarla”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini porta su Rai1 Capua, Tatangelo, Piccinini e Pozzetto

Una carriera sotto i riflettori quella di Francesca Piccinini che è stata negli anni più volte al centro di voci di gossip. Lei ha sempre difeso e custodito con gelosia e attenzione la sua vita privata. Nell’intervista al Corriere della Sera ha confermato di essere single e di non essere ossessionata dall’idea di diventare madre: “Maternità e famiglia non occupano troppi pensieri. Mettere al mondo un figlio, oggi, è una grande responsabilità. Sono in accettazione di quello che arriverà“. Nel 2001 è stata legata a Dj Ringo per 4 anni. La loro relazione terminò a causa della distanza e in seguito le è stato attribuito un flirt (poi smentito) con Omar Pedrini. Dal 2017 al 2019 è stata legata sentimentalmente ad un uomo esterno al mondo dello spettacolo, il cui nome è rimasto a lungo segreto: si trattava di Gabriele Schembari, ex calciatore, classe 1985. Ma la storia è finita e l'ex pallavolista ora è single. Proprio sabato 16 maggio sul suo profilo Instagram ha postato una foto che la ritrae in un set con un pallone da pallavolo in mano. "New project", ha scritto l'ex pallavolista. Nuovi progetti insomma, senza aggiungere altro. Tra gli utenti c'è chi ipotizza una serie sulla sua carriera.

Lei negli anni si è fatta conoscere anche fuori dal mondo dello sport. Nel 2004 ha realizzato un calendario senza veli per la rivista maschile Men’s Health e l’anno dopo ha dato alle stampe la sua autobiografia, "La melagrana". Nel 2011 arriva anche un piccolo cameo cinematografico nel film Femmine contro maschi di Fausto Brizzi. Oggi, domenica 16 maggio, sarà ospite di "Da noi a ruota libera", la trasmissione condotta da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20.

