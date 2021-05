Domenica In, "Sophia Loren costretta a rifiutare". Mara Venier rivela il retroscena

16 maggio 2021 a

Domenica In di oggi, domenica 16 maggio 2021. Doveva esserci Sophia Loren e invece non c'è insieme a ospiti di primo piano oggi su Rai1. Mara Venier. ospita infatti Sandra Milo, Alvaro Soler, Ermal Meta e poi farà gli auguri (con ospiti super) al grande attore Francesco Nuti.

E' sfumato l'intervento di Sophia Loren, ma il suo intervento è sfumato. Il sito gossip e tv svela un retroscesca. "Non è stata è stata neanche annunciata tra i partecipanti della puntata odierna e vi spieghiamo il perché. In una recente diretta Instagram a svelarlo è stata proprio Mara Venier. La regina della domenica pomeriggio della televisione italiana ha affermato che la donna è stata costretta a rifiutare per favorire il suo riposo fisico: “Il collegamento è saltato perché si sente stanca. Mi ha detto: ‘Mara te lo devo'”"



Non è esclusa, quindi, una sua incursione nelle prossime puntate di Domenica In. Come è noto, infatti, la fine dell’attuale stagione è prevista per il prossimo 27 giugno. Di recente Sophia Loren ha vinto il David di Donatello nella categoria dedicata alla Miglior Attrice per il suo ruolo nel film La Vita Davanti a Sè diretto dal figlio Edoardo Ponti. L’attrice è salita sul palco con la voce spezzata dall’emozione e i telespettatori si sono preoccupati nel vederla col passo incerto, aiutata dal figlio e dal conduttore della manifestazione Carlo Conti.

Per Mara Venier la scorsa settimana la media di puntata è stata di oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. Nella prima parte è volata al 19.2% di share. Quindici giorni fa, invece, la media è stata del 18.25% di share con quasi 3 milioni di telespettatori sul pubblico totale.

Da sottolineare, inoltre, come Domenica In continua ad essere la scelta di milioni di spettatori a differenza del diretto competitor Domenica Live di Barbara d’Urso. Vedremo che cosa succederà oggi.

