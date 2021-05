Peppino Di Capri, da Roberta dedicata alla prima moglie ai 12 chili persi per la tournée a 80 anni

16 maggio 2021 a

Peppino Di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è uno dei cantanti più famosi nel panorama della musica italiana. Ha partecipato a ben 15 Festival di Sanremo. Nato a Capri, sotto il segno del Leone, il 27 luglio 1939, è diventato celebre con le sue canzoni negli anni Sessanta, ma ha anche un passato da attore. Tra i brani di maggior successo ricordiamo Champagne e Roberta. Nel 1970 ha vinto il Festival di Napoli, con la canzone Me chiamme ammore.

E' stato appunto 15 volte a Sanremo, aggiudicandosi il Festival del 1973 con Un grande amore e niente più, poi tre anni più tardi con Non lo faccio più. Nel 2019, a 80 anni suonati, è stato in giro per l’Italia con una tournée (cinque date e dieci giorni); il suo amore per la musica è riuscito anche a fargli cambiare abitudini alimentari. Pur di andare in tournée, infatti, è riuscito a perdere la bellezza di 12 chili: “Sono dimagrito, ho perso 10 chili e passa, ho mangiato un po’ meno e ho tolto tutti i dolci", ha affermato a Domenica In in una vecchia intervista. rivelò a Domenica In. Sempre nel 2019, il 27 novembre, Peppino Di Capri ha ricevuto il premio alla carriera Afi (associazione fonografici italiani), consegnatogli da Maurizio Costanzo.

Per quanto riguarda la vita privata, Peppino di Capri ha sposato Giuliana Gagliardi Faiella nel 1978, dalla quale ha avuto due figli: Edoardo e Dario. Il primo (nato nel 1981) fa il musicista e il secondo (nato nel 1986 e noto come Dario Castiglio) fa l’attore (è molto amato nel settore fiction). Giuliana Faiella è morta nel luglio 2019. E' stata la seconda moglie del cantante campano. Prima di convolare a nozze con lei, infatti, Peppino di Capri ha divorziato da Roberta Stoppa. A lei, che ha sposato nel 1961 ed è madre del primogenito Igor, ha dedicato il brano Roberta (1972). Peppino Di Capri è ospite il 16 maggio a Domenica In, su Rai1, con Mara Venier.

