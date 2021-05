Marco Masini, da calvo a pieno di capelli: "Tecnica giapponese, c'è solo un inconveniente"

16 maggio 2021 a

Marco Masini è un cantante tra i più amati dal pubblico. Tra le canzoni più celebri, Disperato, Vaffanc**o, Bella stro**a, Ti vorrei, Ci vorrebbe il mare e tante altre.

Marco Masini e il desiderio di diventare padre. Ma ora è single

Il cantante, per quanto riguarda la vita privata, non ha fatto mistero di essere ricorso all'innesto di capelli sintetici.

"Mettete insieme l’ereditarietà e il servizio militare ed ecco un giovane Marco Masini con un numero di capelli pericolosamente in calo - ha spiegato in una vecchia intervista alla rivista Ok -. Alla naja ero nella Vam, la Vigilanza aeronautica, facevo un sacco di guardie ad aeroporti e altri punti sensibili, per cui portavo quasi tutti i giorni e per molte ore l’elmetto. E penso proprio che, oltre alla predisposizione familiare, il copricapo rigido di metallo ci abbia messo del suo. E così mi ritrovai a 19 anni con una fronte che chiamare alta era un complimento: da giovani un problema del genere pesa un sacco. Ho cercato di scherzarci su e di nasconderlo, ma era sempre lì che mi innervosiva a ogni appuntamento con una ragazza o a ogni concerto. Per un po’ ho convissuto con la mia calvizie. A un certo punto, però, cominciai a informarmi sulle varie tecniche antipelata. No, non c’entravano le prese in giro degli amici: a Firenze a ogni sfottò ricevuto ne partono dieci di ritorno. Ero mosso dal desiderio di piacere agli altri".

Poi la svolta. "Quando mi presentarono Raffaele Fusco come il primo specialista in Italia ad applicare la tecnica giapponese dell’innesto di capelli artificiali - ha affermato - ne sono rimasto entusiasta. Dopo poche sedute, un migliaio di capelli alla volta, già vidi il risultato. Sembravo un ragazzino. Non ci potevo credere. Provai ad andare in piscina, feci subito shampoo e lozioni, mi pettinai e ripettinai: i capelli tenevano alla grande. Tornai sul palco a cantare sentendomi a mio agio come mai prima. Unico inconveniente, una o due volte all’anno ci vuole una seduta di aggiustamento, per riempire i vuoti dei capelli che cadono, sia i miei sia quelli artificiali. Ma adesso ho una certezza: calvo non voglio diventare più, neanche da vecchio". Marco Masini è ospite a Domenica In nella puntata del 16 maggio, da Mara Venier su Rai1.

