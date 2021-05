Francesco Nuti, dal successo con I Giancattivi all'incidente domestico e la sedia a rotelle

16 maggio 2021 a

Francesco Nuti è un attore, tra i più amati dal pubblico, nonostante l'ormai lunga lontananza dalle scene a causa di una grave malattia. Nato a Prato il 17 maggio 1955 sotto il segno dei Gemelli, è cresciuto nella piccola cittadina toscana e sin da ragazzo si è interessato al mondo del teatro. La sua vita e la sua carriera sono cambiati per sempre nel 2006: da allora, in seguito ad un incidente, è muto e costretto alla sedia a rotelle. Verso la fine degli anni Novanta l’attore ha vissuto un vero e proprio declino, sia psicologico che fisico.

E' infatti caduto nel terribile vortice dell’alcol e, nel 2006, è rimasto vittima di un incidente domestico. Operato d’urgenza in prognosi riservata, Francesco Nuti è uscito dalla riabilitazione dopo molto tempo, costretto su una sedia a rotelle e muto dal giorno dell’incidente.

In seguito alla vicenda, è stato anche dedicato al regista un documentario, intitolato Francesco Nuti e vengo da lontano, (parafrasi del celebre film Willi Signori e vengo da lontano) presentato per la prima volta al Film Festival di Roma del 2010. Per quanto riguarda la vita privata, il regista è stato legato all’attrice Annamaria Malipiero, da cui ha avuto la figlia Ginevra nel 1999. Per otto anni Annamaria Malipiero e Francesco Nuti hanno fatto coppia fissa, per poi separarsi anni dopo la nascita della loro unica figlia. Forte della sua passione per il teatro, Nuti è stato scoperto verso la fine degli anni Settanta da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, un duo comico famoso in quegli anni. L’attore si è così unito alla coppia, diventata un trio con il nome I Giancattivi.

Anche grazie alla prime apparizioni nelle trasmissioni come Non stop e Black Out il gruppo ha ottenuto maggior riconoscimento, fino ad arrivare al grande schermo con il film Ad ovest di Paperino. L’anno dopo l’uscita del primo film, Nuti ha deciso di separarsi dai colleghi, per intraprendere una carriera da solista. Tra i film più celebri da lui diretti ci sono Casablanca, Casablanca, Tutta colpa del paradiso, OcchioPinocchio e Caruso, zero in condotta. Da segnalare anche Io, Chiara e lo Scuro e Il signor Quindicipalle, entrambi dedicati al biliardo, sua grande passione. Francesco Nuti sarà al centro della puntata di Domenica In del 16 maggio. Il 17 infatti festeggerà il suo 66esimo compleanno.

