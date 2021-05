Ermal Meta, la lunga relazione con Silvia Notargiacomo. Oggi la sua compagna è Chiara Sturdà

16 maggio 2021 a

Ermal Meta è una delle voci più amate nel panorama della musica contemporanea italiana. Dalle sue canzoni traspare un passato non sempre felice per il cantante nato in Albania, a Fier, nel 1981. Si è trasferito in Italia quando aveva solo 13 anni con la madre e i fratelli, troncando poi i rapporti con il padre che in più occasioni Ermal Meta ha definito come un uomo violento che ha segnato la sua infanzia. Un rapporto descritto nel pezzo "Lettera a mio padre" con il quale non parla più da quando era adolescente, In ogni caso i genitori - la madre è violinista - gli hanno trasmesso l'amore per la musica.

Il cantante ha fatto parlare anche per la sua vita privata. E' stato legato sentimentalmente alla speaker radiofonista Silvia Notargiacomo. Un rapporto il loro che è andato avanti per 9 anni alla quale dedicò anche una canzone. Fu lui ad annunciare che era finita in un'intervista apparsa a Vanity Fair nel 2018: “Ho avuto una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”. Durante il primo lockdown del 2020 il cantante ha ritrovato l'amore. Ha ufficializzato tutto su Instagram postando la foto della fidanzata che si chiama Chiara Sturdà. La ragazza, classe 1900, è marketing manager e agente sportivo. Gioca a pallavolo ma molto spesso per lavoro deve occuparsi di calcio.

Il cantante è un grande appassionato di calcio, è tifoso del Bari e simpatizza per il Napoli ed ha un rapporto molto aperto e solidale con i fans, soprannominati I lupi di Ermal perché durante un concerto rispose in maniera inattesa ad un “in bocca al lupo” con un “Che il lupo sia con me”. Questo pomeriggio, 16 maggio, sarà ospite di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier in onda su Rai 1 a partire dalle 14. Presenterà il suo singolo "Uno".

