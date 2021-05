Ascolti tv sabato 15 maggio, Amici 2021 da record: 6.667.000 spettatori. Meglio solo nel 2009

16 maggio 2021 a

a

a

Ascolti clamorosi per la serata conclusiva di Amici 2021, il talent show di Canale5 curato da Maria De Filippi. Un autentico boom di ascolti per la puntata finale che sabato 15 maggio è stata seguita da 6.667.000 spettatori con il 33,48% di share. A conclusione di una stagione vincente (la media delle 8 puntate precedenti fino alla semifinale è stata del 27.53% di share, pari a 5.746.000 spettatori), il talent show di Maria De Filippi, che ha incoronato vincitrice Giulia Stabile, prima ballerina ad aggiudicarsi la vittoria nelle venti edizioni del programma, dopo una sfida con il fidanzato e favorito della vigilia, il cantante Sangiovanni.

Giulia, sesso con Sangiovanni nella stanza senza telecamere? Per lei è la prima volta

Per trovare ascolti di una finale di Amici superiori a quelli di sabato 15 maggio bisogna tornare all’edizione del 2015 (vinta dai The Kolors), che ottenne uno share maggiore (34.2%) ma minori spettatori (6.536.000) e all’edizione del 2009 (vinta da Alessandra Amoroso), che ebbe più spettatori (6.668.000 spettatori) ma share inferiore (32.15%). Al secondo posto, Io non mi arrendo su Rai1, con 2.253.000 spettatori e il 10.5% di share. Terzo posto per Sapiens Un solo Pianeta su Rai3, con 1.391.000 spettatori e il 6.3% di share.

Amici 2021 Giulia sfida il fidanzato Sangiovanni nella finalissima: "Mo' so cavoli"

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Fbi e Blue Bloods su Rai2 (rispettivamente, 1.163.000 spettatori, share 4.8%, e 1.383.000 spettatori, share 5.6%), Madagascar 3 Ricercati in Europa su Italia1 (838.000 spettatori, share 3.5%), Changeling su Rete4 (543.000 spettatori, share 2.5%), Inganno d’Amore sul Nove (503.000 spettatori, share 2.1%), Jerry Maguire su La7 (396.000 spettatori, share 1.8%), Hancock su Tv8 (368.000 spettatori, share 1.5%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore. Ma le reti generaliste della Rai hanno avuto la meglio su quelle Mediaset nella media della settimana sia in prima serata che nell’intera giornata.

Giulia Stabile vince la ventesima edizione di Amici. Sangiovanni battuto nella finalissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.