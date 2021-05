Amici 2021, Giulia Stabile campionessa. "Ma ora non ha il telefono". Ecco perché non dice nulla della vittoria

16 maggio 2021 a

Giulia Stabile è la regina della ventesima edizione di Amici. E' stata lei a vincere la finalissima, andata in onda su Canale 5 sabato 15 maggio contro il fidanzato Sangiovanni. La ballerina è impazzita di gioia dopo il verdetto stendendo in terra con il cantante e piangendo di gioia abbracciando la grande coppa. Ma sui social continua il silenzio. La vincitrice del talent almeno finora non ha postato nulla. E' stata la prima ballerina a vincere Amici dopo 20 anni ma sul suo profilo Instagram è apparso solo un messaggio dello staff che spiega anche il perché finora Giulia non ha scritto nulla.

"Giulia ha vinto Amici 20. Un grazie a tutti voi non basta, per il resto penso che la cosa più giusta sia lasciare che sia lei a dire come si sente in questo momento così speciale, una volta che avrà di nuovo il telefono. Intanto ancora un enorme grazie", si legge nell'ultimo post pubblicato dallo staff sul profilo Instagram ufficiale della ballerina. Dunque sarà lei, quando avrà di nuovo a disposizione lo smartphone, a scrivere le sue emozioni sui social. Sotto al post sono arrivati i complimenti di Deddy, del fidanzato Sangiovanni che ha postato un cuore e di Aka7even.

Per adesso l'unica testimonianza social dei momenti emozionanti della proclamazione sono le foto, scattate "a tradimento", da Rudy Zerbi e postate sul suo profilo Instagram. "Complimenti per questa bellissima vittoria Giulia! Anche questa volta vi ho fatto un po’ di foto di nascosto", scrive il coach postando la foto abbracciato a Giulia con la Coppa per poi pubblicare una carrellata di scatti fatti quando i due fidanzati, stesi in terra, si sono abbracciati appena dopo la proclamazione del vincitore. Zerbi ha postato anche uno scatto con Sangiovanni che ha vinto comunque la categoria canto: "Fiero di te!!! Leeeessss go!".

