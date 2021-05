Annamaria Malipiero, la figlia Ginevra con Nuti: poi Lucrezia e Leonardo con Marco Bindelli

16 maggio 2021 a

Annamaria Malipiero è una attrice italiana, famosa soprattutto tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila. E' nota al grande pubblico anche per essere stata la compagna di Francesco Nuti. Nata a Padova, sotto il segno dell’Ariete, il 23 marzo 1972, nella sua carriera c'è anche il percorso di modella, veste che ha indossato nel suo fortunato esordio nel mondo dello spettacolo e prima del debutto nel piccolo e grande schermo. Celebre il suo ruolo di Rebecca Sarpi, interpretato per ben 5 anni, dal 2002 al 2008, nella soap Vivere. Annamaria è stata anche sul set di CentoVetrine, nei panni di Maddalena Sterling.

Per quanto riguarda la vita privata, per circa 8 anni è stata legata all’attore Francesco Nuti, da cui ha avuto la figlia, Ginevra Nuti, nata nel 1999. Poi la storia d’amore con il dentista Marco Bindelli, compagno da cui ha avuto i figli Lucrezia e Leonardo. L’uomo, da cui si era separata pur mantenendo buoni rapporti, è scomparso tragicamente per una malattia nel 2017.

Nel 2020, durante una intervista a Vieni da me, con Caterina Balivo, ha svelato comunque di avere al suo fianco un’altra persona: “Piace molto anche a Ginevra", aveva confidato. Nel 1989 ha vinto un concorso di bellezza, negli Stati Uniti, insieme alla madre. Le due conquistarono il titolo “Mother & Daughter”, e un anno dopo ha anche partecipato a Miss Universo. Tra le curiosità sul suo conto, l’attrice ha uno sguardo particolare: merito di una condizione nota come eterocromia, per cui ha un occhio azzurro e uno marrone. In una vecchia intervista aveva rivelato che durante le riprese italiane di Beautiful nel 2003, aveva ricevuto i corteggiamenti di Ron Moss, l'attore che interpretava Ridge Forrester. Annamaria Malipiero è ospite domenica 16 maggio da Mara Venier, a Domenica In, su Rai1.

