Ginevra Nuti, tutrice del padre Francesco: "I suoi film? Li evito, ma per uno faccio eccezione"

16 maggio 2021 a

a

a

Ginevra Nuti è una ragazza classe 1999, famosa per essere la figlia di Francesco Nuti, celebre attore la cui carriera si è sviluppata tra gli anni Ottanta e Novanta, poi prima l'alcolismo e poi un grave incidente domestico lo hanno tenuto lontano dal cinema. E' la primogenita della splendida attrice Annamaria Malipiero. Questo il pensiero che su Instagram ha rivolto al padre: "Sono fiera di te. Dei tuoi sorrisi, dei tuoi sguardi, dei tuoi occhi malinconici, che hai avuto la premura di donarmi, dei tuoi piccoli ma preziosissimi gesti. Fiera di te, sempre. Il tuo pezzettino di donna", ha scritto.

Mara Venier e i tradimenti: "Sono fiera di aver messo le corna a certi uomini"

Per anni sua madre è stata la compagna del famoso attore, prima di legarsi al dentista Marco Bindelli e dare a Ginevra due fratelli: Lucrezia e Leonardo. Ginevra Nuti è diventata unica tutrice del padre, Francesco Nuti, nel 2017, al compimento dei suoi 18 anni. "Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui", ha dichiarato in una vecchia intervista al Corriere della Sera. Suo padre ha lasciato il cinema dopo la devastante caduta dalle scale che lo ha portato al coma, per 4 mesi, e lo ha costretto a una vita di sofferenze.

L'amore per il compagno Simone e il dolore per la morte di mamma e fratello. La vita del grande Ferzan Ozpetek

Ha imparato a suonare il pianoforte a casa di Francesco Nuti, dove si respirava aria di arte tra chitarre e film. A proposito dei film, Ginevra ha ammesso di fare fatica a guardarli: "Li evito - ha affermato tempo fa -. Mi hanno sempre fatto effetto, sin da quando ero piccola. Ma c’è un’eccezione, Caruso Pascoski di padre polacco (girato per lo più a Firenze nel 1988): è l’unico che riesco a guardare con serenità". Impossibile però non notare la somiglianza tra lei e suo padre: "E' quello che mi dicono tutti appena mi guardano. Soprattutto gli occhi. Anche suoi i fan, cominciano sempre dall’analogia del volto. E' un aspetto che vivo con gioia. Anche perché penso che non sia solo il lato fisico a legarci. Abbiamo lo stesso carattere". Ginevra è ospite a Domenica In nella puntata del 16 maggio, su Rai1.

Domenica In, il caso Denise Pipitone da Mara Venier. Fra gli ospiti Sileri, Ermal Meta e Sandra Milo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.