Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini porta su Rai1 Capua, Tatangelo, Piccinini e Pozzetto

16 maggio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini nella nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera” che va in onda nella seconda parte del pomeriggio di oggi, domenica 16 maggio alle 17.20 su Rai1. Sono annunciati ospiti di grande richiamo. Fra questi c'è il grande Renato Pozzetto "per una profonda intervista sulla sua vita e sulla sua carriera", annuncia una nota della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.

Francesca Piccinini lascia il volley e attacca il ct Mazzanti: " La non convocazione? Doveva dirlo a me, non ai giornali"

Sono stati annunciati anche gli altri temi che saranno di alto intrattenimento e soprattutto gli ospiti della trasmissione. Ecco, attesissima, la “nuova” Anna Tatangelo, artista in rivoluzione. La cantante racconterà i cambiamenti che l’hanno portata ad essere la donna che è ora.

E ancora due donne speciali: Roberta Capua con cui si ripercorreranno i momenti più emozionanti della sua vita attraverso il racconto di tanti amici e la campionessa Francesca Piccinini che ha da poco detto addio ai campi di pallavolo.

Anna Tatangelo, look sexy alla guida: poi provoca su Dua Lipa in guepiere | Foto

Per quanto riguarda Capua, come abbiamo annunciato qualche giorno fa su questo sito, tornerà in Rai, proprio sul primo canale, come una delle protagoniste del palinsesto estivo. Oggi sono sicuramente annunciate novità anche su questo campo anche in considerazione dell'abilità, riconosciuta, di Francesca Fialdini nel fare le domande ai suoi interlocutori per deliziare poi di risposte interessanti il pubblico che segue il programma a casa.

Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri, resta al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Il programma di Francesca Fialdini arriva subito dopo la conclusione di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier che comincia alle ore 14. Fialdini continuerà la fascia di talk e intrattenimento della rete ammiraglia Rai per una domenica pomeriggio che vuol fare il pieno di ascolti.

Rai1, palinsesto estate 2021: Barbara Capponi, Anna Falchi e poi Insinna e Capua fra le novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.