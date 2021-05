Amici 2021, "Gli altri finalisti trattati come comparse". Bufera social dopo che Giulia e Sangiovanni hanno vinto tutto

16 maggio 2021 a

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici il talent condotto da Maria De Filippi. Il verdetto è arrivato al termine della finalissima andata in onda su Canale 5 nella serata di sabato 15 maggio. Una finalissima che ha visto protagonista nella fase decisiva i due fidanzati Giulia Stabile e Sangiovanni che hanno vinto gran parte dei premi messi in palio durante la trasmissione. Insomma, in qualche modo hanno oscurato gli altri partecipanti della finale che hanno finito per restare in secondo piano. Una finale che ha scatenato una serie di dure reazioni suoi social con molti utenti che hanno postato commenti di fuoco nei profili social della trasmissione.

"Sì, ma porelli gli altri finalisti minimamente calcolati", "Avete trattato gli altri 3 come dei deficienti, tutta la puntata non ha avuto minimante senso", "La finale più brutta di amici

Queen Mary mi hai deluso", "Aka e Deddy che hanno vinto? Migliori cantanti non protagonisti del talent? Poveri mamma mia..". Insomma per molti utenti gli altri finalisti sono stati messi da parte. "Li avete trattati come comparse", “Tutta una puntata che sembra stata fatta solo per far scontrare i due fidanzatini". Poi c'è anche chi ha contestato il televoto denunciando durante la puntata di non aver potuto esprimere la preferenza: "Misteriosamente il Televoto non funzionava, una finale senza pathos, tutto già scritto, delusa", scrive una fans sul profilo Instagram. In particolar modo, i fan del talent show, sono apparsi furiosi perché durante la manche di canto, in molti hanno riscontrato delle difficoltà a votare e questo, secondo loro, non avrebbe permesso ad Aka7even di conquistare il giusto successo che gli spettava in finale. della trasmissione.

La finalissima, come detto, è stata una questione "in famiglia" tra i fidanzati Sangiovanni e Giulia. Sangiovanni oltre a vincere il premio della categoria canto si è aggiudicato quello delle radio e quello della critica. Giulia Stabile ha vinto anche il premio Tim.

