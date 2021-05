Amici 2021, Gaia Gozzi: l'esibizione alla finale: sensualità dopo l'appello

16 maggio 2021 a

a

a

E' stata lei ancora una protagonista anche se "fuori concorso". Parliamo della finale di Amici 2021 andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio 2021 in prima serata. Lei è Gaia Gozzi la cantante che ha trionfato lo scorso anno e che diventata, ormai, un personaggio della musica nazionale e non solo.

L'artista ha prima portato in studio la coppa, rappresentando un passaggio di testimone, poi ha fatto un appello e poi ha chiuso la trasmissione con una interpretazione in una mise davvero sexy.

Amici, Sangiovanni conquista la finalissima. E Rudy Zerbi scherza con Arisa

Gaia è apparsa emozionata sia all'inizio che alla fine del talent show che si è chiuso col successo di Giulia Stabile sul fidanzato-rivale Sangiovanni. È apparsa molto emozionata e ha ammesso in apertura: "Mi sto ca**ndo sotto" ma ha voluto comunque vincere la tensione e ritagliarsi del tempo per dedicare delle parole ad Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo.



Gaia Gozzi prima ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di Amici 2021, poi ha spiegato: "Ho preparato un discorsino ma lo leggerò perché sono molto emozionata". Quindi tutto di un fiato.

"Stasera torno a casa e quando torni a casa le emozioni sono sempre forti. Ti pervadono da dentro e fai spesso fatica a gestirle come vorresti. Le persone che ti aiutano a crescere avranno sempre un posto speciale nel mio cuore e voi questo lo sapete. Torno a casa per riportarvi questa bellissima coppa, per farvi i miei più sinceri complimenti. Siete stati bravissimi. In una situazione come questa, avete avuto la forza di rimanere positivi, di emanare la luce di cui avevamo bisogno e io di questo vi ringrazio. Siete stati uno spettacolo colmo di talento, siete delle anime belle che sono certa che spiccheranno il volo dopo questo percorso e quindi vi faccio un augurio gigante dal profondo del mio cuore. Questo programma, le persone che ci lavorano, le persone che lo guardano e lo supportano, tu Maria che ogni anno dai la possibilità a qualcuno di noi di credere nei nostri piccoli, immensi sogni.

Amici 2021, Pio e Amedeo: il bacio a tradimento a Maria De Filippi che accende la finale

Di continuare a farlo con sincerità e sicurezza in noi stessi. Tutto questo sarà sempre un ricordo speciale. Quindi grazie a tutti voi. In tanti momenti ho avuto paura, sono crollata e tu mi hai fatto da psicologa varie volte, so che a volte è dura esporsi e far vedere chi siamo. Ci vuole coraggio a mostrarsi senza filtri. Voi ne siete stati capaci. Per questo siete qui ora, un applauso a voi. Sono certa che questa esperienza vi abbia regalato una crescita bellissima, un pubblico incredibile che non vede l'ora di ascoltarvi ai concerti".

Quindi ha concluso con un appello per supportare i lavoratori del mondo dello spettacolo: "Faccio un appello al nostro Presidente, esortandolo a supportare il mondo dello spettacolo e tutti quelli danneggiati in questo difficile periodo. Tutti noi ne abbiamo bisogno. Quest'anno difficile ci ha tolto tanto, ma ci ha insegnato che il supporto reciproco è fondamentale. Nessun uomo è un'isola. Dobbiamo aiutarci a vicenda". Il finale, dopo il verdetto, è stato entusiasmante. Gaia ha cantato e ballato (e fatto ballare) al ritmo della sua nuova canzone "Boca". Sensualissima, lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.