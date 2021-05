Amici 2021, Pio e Amedeo: il bacio a tradimento a Maria De Filippi che accende la finale

16 maggio 2021 a

Siparietto nella finale di Amici 2021 di sabato 15 maggio. Uno di quelli che conquistano e incuriosiscono il pubblico davanti al piccolo schermo e poi incendiano i social. Come questo. Pio e Amedeo erano gli ospiti della trasmissione di Maria De Filippi in diretta su Canale 5.

Il duo comico è tornato in tv dopo le polemiche seguite al monologo fatto sul palco di Felicissima sera. Nessun riferimento. "Maria hai visto che è successo? Non si è capito niente. A un certo punto tutti pomiciavano con tutti. Con te non abbiamo fatto in tempo. Ci dai un bacetto?". Maria De Filippi prima ha detto che non era possibile per via del Covid. Ma loro "a tradimento", le hanno strappato un bacio a stampo: "Tanto abbiamo fatto i tamponi".

Pio e Amedeo hanno voluto celebrare i 20 anni di Amici. Per iniziare hanno detto come Maria De Filippi non stia mai a casa con Maurizio Costanzo e hanno proseguito:

"Te ne potresti stare a casa tua a farti i selfie con Maurizio con i denti con i diamanti come i rapper […] e invece no, stai buttata qua dalla mattina alla sera. Un programma finisce e uno comincia.

In un anno vai in vacanza 10 giorni. Mio zio 10 giorni di vacanza se li fa in un mese. Vent'anni fa non avevamo una lira, qualcosina anche grazie a te ora ce l'abbiamo. Tu non ti stanchi mai di concedere un'opportunità. Sai quante persone hai miracolato? Fai dei miracoli incredibili. Sarai la prima Beata da viva. Beata Maria De Filippi da Pavia. Già immagino quando sarai nel regno dei cieli insieme a San Maurizio Costanzo ad ascoltare le nostre preghiere. Quando tra 250 anni non ci sarai più, qui negli studi ci saranno i pullman dei pellegrini. Faranno prima visita a te e se avanza tempo andranno a trovare il Papa. Si scatteranno i selfie dietro la statua di Maria e Maurizio...."

