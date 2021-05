Amici 2021, la finale si infiamma. Tuca Tuca bollente in diretta con Arisa e Rudy Zerbi

16 maggio 2021 a

a

a

Si infiamma la finale di Amici in onda su Canale 5 sabato 15 maggio. Passata la mezzanotte è andato in scena un siparietto "bollente" tra i due coach Arisa e Rudy De Zerbi. Quest'ultimo ha provocato per tutta la serata la cantante chiedendogli di ballare insieme. lei ha rifiutato per tutto il tempo poi, allo scoccare della mezzanotte o giù di lì ha ceduto accettando la proposta del maestro "corteggiatore".

E' andato in scena dunque un Tuca Tuca simpatico e bollente. "Lo facciamo separati", ha detto la cantante. Nemmeno per idea. "Io tocco te e tu tocchi me", ha risposto malizioso Rudi De Zerbi. "Al massimo vi sanificate", ha concluso Stefano Di Martino che ha presentato l'inedita esibizione. Allora il coach si è tirato su le maniche della camicia ed ha fatto toccare i suoi muscoli ad Arisa che ha commentato con un entusiasta "Ehi". Maria De Filippi, divertita, ha lanciato un monito al coach: "Non allungare le mani, casomai Arisa fai partire una sberla". "Lo sai che ne sono capace", ha risposto la cantante.

Amici, il premio della critica va a Sangiovanni. De Zerbi invita Arisa a ballare, ma lei rifiuta

Poi il balletto è iniziato. Lei ha rispettato più o meno il protocollo del famoso ballo. Quando è toccato a De Zerbi il coach ne ha approfittato per mettere la testa in mezzo alle gambe della cantante per poi sollevarla e portala fuori dallo studio. "La porto via, la porto via". ha detto divertito per poi tornare in studio divertente. Una scenetta che ha interrotto la tensione della finalissima che vede di fronte i fidanzati Giulia, ballerina, e Sangiovanni. Subito dopo il Tuca tuca dell'inedita coppia, infatti, ci sono state le ultim,e due esibizioni di questa edizione di Amici al termine delle quali Maria De Filippi ha chiuso il televoto che decreterà il vincitore di questa entusiasmate edizione del talent di successo tardato Canale 5.

Amici 2021 Giulia sfida il fidanzato Sangiovanni nella finalissima: "Mo' so cavoli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.