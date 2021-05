Amici 2021, Giulia conquista la finalissima contro il fidanzato Sangiovanni: "E mo' so cavoli"

15 maggio 2021 a

Giulia è la seconda finalista della fase serale di Amici. E' il secondo verdetto arrivato durante la puntata in onda su Canale 5 sabato 15 maggio. Per la vittoria finale sarà quindi uno scontro in famiglia tra Sangiovanni e la ballerina, che fanno coppia da qualche mese.

Giulia ha avuto la meglio, per quanto riguarda il ciclo di ballo, su Alessandro. Emozionanti le loro esibizioni: Giulia inizia con un pezzo che è un mix tra "Milord" e "Up". Alessandro risponde con "Requiem for a Dream". Riparte Giulia che balla su "A Sky Full of Stars" mentre Alessandro risponde con una taranta. Si torna alla ragazza che per l'ultima esibizione balla su "Guerriero". Nel mezzo della sua coreografia appare sul maxi schermo suo padre che la ringrazia per le emozioni che ha fatto provare, ma la ragazza, dando prova di grande professionalità, non si scompone e va avanti. Chiude Alessandro su "La cura". Prima dell'annuncio del verdetto del voto c'è stato spazio per la cerimonia del premio della critica che è andato a Sangiovanni poi il ritorno di Pio e Amedeo ad Amici. Il duo, reduce dal successo di Felicissima Sera, ha dedicato una lettera a Maria De Filippi per i 20 anni del programma.

Prima di annunciare il secondo finalista Maria De Filippi ha voluto ringraziare i due allievi di ballo: "Siete stati bravisssimi perché tutti sappiamo che è più facile arrivare in finale con il canto. Il ballo è più difficile da far arrivare e dunque se siete arrivati a giocarvi questa finalissima siete stati veramente bravi". Poi l'incoronazione di Giulia che ha abbracciato Alessandro poi ha iniziato a ridere. Lapidario il commento dell'avversario-fidanzato Sangiovanni che si giocherà con lei la vittoria finale: "E mo so...cavoli". Le esibizioni di canto e ballo, le ultime di questa edizione, saranno decise per il verdetto finale.

