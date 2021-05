Amici 2021, la finale. Sangiovanni vince il premio della critica. De Zerbi provoca Arisa invitandola a ballare, ma lei rifiuta

15 maggio 2021 a

Sangiovanni assoluto protagonista della serata finale di Amici. Dopo aver conquistato la finalissima nella prima parte della puntata in onda sabato 15 maggio su canale 5 l'allievo di canto ha sbaragliato la concorrenza conquistando anche i favori della critica con un voto bulgaro da parte dei giornalisti collegati con lo studio.

Al termine delle prove di ballo che dovranno decretare chi sarà l'altro concorrente che accede alla finalissima Maria De Filippi ha richiamato in studio Aka7even e Deddy per avere tutti i ragazzi al centro della scena. In studio il direttore artistico Stephane Jarny per premiarli. "Grazie Maria, questo è un vero regalo per me, tutto questo lavoro è stato condiviso con tutti che hanno fatto un lavoro straordinario. Abbiamo dovuto gestire questo Covid, però è il loro talento che ha fatto questa trasmissione", dice il direttore artistico. Viene fatta una lunga carrellata per le dichiarazioni di voto dei giornalisti collegati in streaming ed è quasi un plebiscito per Sangiovanni che porta a casa il premio Tim della critica per un valore di 50mila euro.

In precedenza un nuovo siparietto tra i due coach Arisa e Rudi Zerbi. Zerbi provoca Arisa invitandola a ballare ma la cantante si rifiuta: "Non lo posso fare, prima in pubblicità abbiamo fatto le prove e ho messo le mani dove non dovevo". La cantante rifiuta anche l'invito di Maria De Filippi a fare un tuca tuca. Prima del risultato della prova di ballo in ogni caso c'è stato un toccante duetto con Arisa e Stash che hanno interpretato una versione solo pianoforte e voce de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla. L'attesa per conoscere il secondo finalista cresce dopo le emozionati prove di ballo che sono state offerte dai due ballerini in gara Giulia e Alessandro. L'attesa in studio e tra i telespettatori sale sempre di più.

