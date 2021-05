Amici 2021, Sangiovanni conquista la finalissima. Rudy Zerbi scherza con Arisa: "Finalmente a zero passi da te"

15 maggio 2021 a





Sangiovanni è il primo allievo ad accedere alla finalissima di Amici 2021. Sono stati rispettati i pronostici della vigilia. Il cantante ha avuto la meglio su Deddy e Aka7even. Ora resta da vedere chi lo raggiungerà. Giulia e Alessandro si sfidano nelle prove di danza. La puntata finale di Amici 2021 si è aperta con il ringraziamento ai professori, fondamentali in questa edizione e che questa sera faranno da spettatori. Complimenti che la conduttrice Maria De Filippi ha esteso ai tre giurati, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. E poi ed è la volta dei cinque finalisti che entrano in scena.

Prima di lasciare la casetta a tutti i cinque finalisti era stato chiesto di scrivere un pensiero sulla loro esperienza. Legge quello scritto da Sangiovanni, che ha paragonato "Amici" a un viaggio in treno e i compagni a dei passeggeri con caratteristiche peculiari. Subito dopo è entrata Gaia con la Coppa che ha lanciato un messaggio ai finalisti.La puntata è partiota con il circuito del canto. Per decidere chi andrà in finalissima ci sarà un punteggio composto al 50% dal voto da casa e per il 50% dai voti dei professori e della giuria. Si parte con gli inediti: rompe il ghiaccio Aka7even con "Loca", seguito da Deddy con "0 passi" e infine Sangiovanni con la sua "Lady". Riparte il giro con Deddy ("Non fa per me"), quindi Sangiovanni ("Tanti auguri") e infine Aka ("Hypnotized"). Ultimo giro con Sangiovanni ("Tutta la notte") che apre seguito da Aka7even ("Yellow") e Deddy ("Il cielo contromano"). C'è il tempo anche per un siparietto tra Rudy De Zerbi e Arisa: "Ho postato una nostra fotografia su Instagram con accanto la didascalia 'Finalmente a zero passi da te che sei un po’ loca ma ti comprerei tutta Malibù!'", dice il coach.

Prima del verdetto finale c'è stato anche spazio per per un intermezzo in cui Stefano De Martino invita Lorella Cuccarini a ballare uno scatenato "Tuca Tuca. Subito dopo sono partite le esibizioni di ballo per decretare il secondo concorrente che andrò alla finalissima.

