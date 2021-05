L'Eredità, Marta è la nuova campionessa. Ma sbaglia la soluzione alla Ghigliottina

15 maggio 2021 a

a

a

Marta è la nuova campionessa de L'Eredità. E' stata lei a laurearsi campionessa nella puntata di sabato 15 maggio dopo aver vinto al triello con la campionessa Harieta e la giovane Elisabetta. Si è presentata alla Ghigliottina con un'eredità di 250 mila euro. Dopo la scelta delle cinque parole chiave (tutto, ponte, dare, possibile, continuità) la neo campionessa ha giocato per un'eredità di 31.250 euro. Per lei il solito minuto per pensare alla soluzione. Suspence in studio e a casa dove si sono sbizzarriti gli amanti della ghigliottina. Alla fine lei ha scritto la sua soluzione sul talloncino per poi spiegare il senso della sua risposta e il ragionamento logico per associare le parole. Lei ha scelto la chiave spazio.

Daniele Liotti e la presunta malattia: "Una fake news galattica"

"Mamma, c'ho provato", dice la campionessa rivolta alla signora da casa con la quale, ha raccontato, giocano spesso alla Ghigliottina. La parola chiave invece era clamorosamente soluzione. "Sarà per i prossimi giorni", ha concluso il conduttore Flavio Insinna concedendo la linea al telegiornale della sera. "Ci riproviamo Marta", ha concluso.

L'Eredità, Nicola nuovo campione. Alla Ghigliottina c'è però un rumore di troppo

Al triello sono andate la campionessa in carica Harieta, Marta ed Elisabetta. Marta parte forte portandosi a 60 mila euro. Poi si porta avanti Elisabetta accumulando 90 mila euro grazie alla risposta sulla domanda di sport.Poi prende il pallino di gioco la campionessa in carica che all'ultima curva si porta a 80 mila euro per poi sbagliare lasciando il primo passo verso la ghigliottina ad Elisabetta che inizia con 110 mila euro. La giovane sbaglia la seconda risposta e lascia tutto alla campionessa che sale a 190 mila euro, ma sbaglia anche lei regalando tutto a Marta che si gioca un'eredità di 250 mila euro. Insomma la neo campionessa. che è anche conduttrice radiofonica, si è presentata alla prova finale con il massimo dell'eredità possibile. Ma non è riuscita ad indovinare la parola giusta.

L'Eredità, Harieta è la nuova campionessa ma sbaglia alla ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.