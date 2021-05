Oroscopo domenica 16 maggio 2021, "storia d'amore speciale". Giornata super per un segno

15 maggio 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 16 maggio 2021, le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Sarà facile cadere in un inaspettato colpo di fulmine che potrà evolversi in qualcosa di molto serio. Siate fiduciosi, non temete e tutto andrà bene.

TORO

Parola d'ordine: pazienza! Niente di interessante in vista per chi cerca l'amore. E anche per chi vive in coppia, non ci sono scintille.

GEMELLI

Dimostratevi sinceri prima di tutto con voi stessi e poi con la persona che avete davanti. Sapete benissimo che fingere non porta lontano.

CANCRO

Se state vivendo un amore speciale per voi, l’unica cosa che conta è la vostra felicità e godervi questo sentimento. Allontanate le distrazioni.

LEONE

Oggi ci sono delle prove da superare che metteranno a dura prova i vostri nervi. Non sarete sereni e potrete perdere la calma: conviene fare attenzione.

VERGINE

Oggi avrete la propensione a commettere troppi errori, provocati dalla fretta nel gestire alcune situazioni, anche molto diverse tra loro.

BILANCIA

Le coppie consolidate potrebbero vivere qualche tensione: ravvivate la situazione con una sorpresa speciale se non volete problemi.

SCORPIONE

Se non vi viene spontaneamente dal cuore, inutile far finta di amare qualcuno. Non fingete qualcosa che non esiste, o ve ne pentirete a vita.

SAGITTARIO

La giornata inizierà a rilento, con stanchezza e zero voglia di fare le cose che vi competono. Se non è la prima volta che vi capita, trovate dei rimedi.

CAPRICORNO

Forse una vita troppo dedita agli eccessi vi inizia a pesare. Provate a declinare qualche invito e divertitevi anche dando spazio alla morigeratezza.

ACQUARIO

Vi siete interessati troppo ai giudizi esterni ultimamente, a discapito della felicità di coppia. Lasciate gli altri fuori dai vostri affari sentimentali.

PESCI

Provate a cambiare i ritmi di vita e vedrete che differenze ci saranno. Ve lo dite sempre ma non lo fate mai. Iniziate a dedicare tempo a voi stessi.

