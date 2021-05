Gaia Gozzi, dopo il trionfo ad Amici l'amore con Daniele Dezi in arte Orang3

15 maggio 2021 a

a

a

Gaia Gozzi, o semplicemente Gaia, è una delle cantanti emergenti del panorama musicale italiano. Vincitrice dell'edizione 2020 di Amici ha fatto ballare l'Italia con il singolo Chega la scorsa estate. La cantate italo-brasiliana, che aveva già partecipato a X-Factor (si classificò seconda), ha perso parte anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo classificandosi 19esima con la canzone "Cuore Amaro”.

La cantante è nata nel 1997 a Guastalla, paesino in provincia di Reggio Emilia. Sua mamma è brasiliana e per anni ha fatto la ballerina. La sua carriera sembrava aver preso il volo dopo la partecipazione a X-Factor nella squadra di Fedez. Ha pubblicato due album New Dawns (che ha ottenuto il disco d’oro) e Fotogramas nel 2017. Ma la vera consacrazione è arrivata con la vittoria nella fase serale di Amici con Chega. E' la detentrice del titolo. Al suo fianco adesso ha il compagno Daniele Dezi, in arte Orang3. è un noto produttore musicale e bassista. Tante le sue collaborazioni con artisti dell’attuale scena musicale, tra cui Coez, Achille Lauro, Salmo, Clementino e Fred De Palma. Daniele, di origini romane, ha già una figlia di 7 anni, Ella, nata da una precedente relazione. I due sono felicemente fidanzati come si intuisce anche dalle foto sui profili Instagram. Daniele Dezi, che vive attualmente a Roma, ha iniziato a interessarsi alla musica da giovanissimo, approcciando lo studio del basso attorno ai 14 anni. Da adolescente era un fans dei Red Hot Chili Peppers.

Amici, il vincitore della finale secondo i bookmakers: tutti i pronostici

La cantate parteciperà questa sera alla finale della fase serale di Amici in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20. Per l'occasione presenterà anche il suo nuovo singolo "Boca". Alla vigilia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video: "Sono emozionata, i ragazzi sono tutti fantastici e non vedo l'ora di partecipare a questo appuntamento. Presenterà anche il mio nuovo pezzo".

Finale Amici 2021, Televoto: come votare da casa e decretare il vincitore del talent show

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.