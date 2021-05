Finale Amici 2021, Televoto: come votare da casa e decretare il vincitore del talent show

15 maggio 2021 a

Questione di ore. Il conto alla rovescia è cominciato. Dopo puntate registrate, questa di stasera che è la più importante vedrà il pubblico da casa protagonista (lo sarà esclusivamente nella manches finale come vedremo) col voto da casa, Ecco in questa casa come funziona il televoto. La finalissima di Amici 2021, in diretta su Canale 5 stasera sabato 15 maggio alle 21:20, vedrà sfidarsi cinque allievi. Due ballerini e tre cantanti proveranno ad aggiudicarsi la vittoria finale e il relativo montepremi.

In gara ad Amici 2021 sono rimasti cinque allievi, due ballerini e tre cantanti. A contendersi la finalissima sono: Giulia Stabile, Alessandro Cavallo, Aka7even, Sangiovanni e Deddy.

I cinque ragazzi si sfideranno in diverse gare, con altrettante modalità di voto. Alcune saranno giudicate dalla giuria, altre dal pubblico a casa e altre ancora da entrambi. Non a caso, il regolamento ufficiale di Amici 2021 dice questo: "Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide. Queste saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma».

Pertanto, soltanto nel corso della diretta di sabato 15 maggio 2021 scopriremo quali sono le sfide che prevedono il giudizio del pubblico e quali quelle che vedono scendere in campo solo la giuria.

E' quindi ben specificato che sfida finale, ovvero quella che decreta il vincitore di Amici 2021, spetta solo ed esclusivamente al pubblico, con il classico televoto.

Votare da casa non è difficile e le modalità previste sono diverse. Quanti vogliono contribuire alla possibile vittoria di un allievo di Amici 2021 possono esprimere la propria preferenza attraverso le seguenti alternative:

sul sito web ufficiale di Witty TV (wittytv.it)

app ufficiale di Mediaset Play accedendo alla sezione dedicata

smart tv abilitata (l’elenco delle tv abilitate è disponibile sul sito sul sito mediasetplay.mediaset.it/info/mediaset-play-su-tv).

sms con Tim, Vodafone, Wind3, Poste Mobile, Iliad, Coop e Ho: inviando un messaggio al numero 477.000.1 con il codice dell’allievo o il suo nome. Il costo massimo per SMS è 0,1613 euro (iva inclusa) a seconda del proprio operatore.

Il televoto, ovviamente, viene aperto e chiuso da Maria De Filippi nel corso della diretta. Pertanto, per esprimere la propria preferenza è necessario essere collegati con Amici 2021 e seguire lo svolgimento della finalissima.



