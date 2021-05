Stasera in tv 15 maggio, su Rai 3 c'è Sapiens: si parla di sesso e ricerca del piacere

15 maggio 2021 a

Stasera in tv, sabato 15 maggio, torna su Rai 3 in prima serata l'appuntamento con "Sapiens - Un solo pianeta". Il programma di divulgazione scientifica e ambientale andrà in onda alle ore 21.45. Nella puntata intitolata "Sesso, Istruzioni per l’uso", i sapiens sono gli unici viventi a fare sesso così spesso e senza pensare necessariamente alla riproduzione, ma anche gli unici che si nascondono per farlo.

Che senso hanno questi comportamenti da un punto di vista evolutivo? Partendo dalle statue e dalle immagini presenti nel Gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale a Napoli, Mario Tozzi racconterà il rapporto con il sesso dei maschi e delle femmine, anche attraverso una serie di riflessioni che coinvolgono la biologia evolutiva, l’antropologia, i costumi e la cultura. Oltre ad impreziosire il proprio aspetto con oggetti e vestiti, fare sfoggio di doti artistiche e culturali, gli esseri umani mettono in gioco elementi "superiori", come ad esempio la ricerca del piacere, per consolidare i rapporti tra le persone indipendentemente dal genere. Tutto per fra prevalere il proprio patrimonio genetico.

Ci si chiederà anche in cosa risiedano le differenza fra femmine e maschi dei sapiens e perché, da un punto di vista biologico ed evolutivo, l’«animale donna» è superiore all’animale uomo. E per quale ragione biologica l’omosessualità è così diffusa nel mondo dei viventi. Sulle altre reti Rai c'è la mini serie tv "Io non mi arrendo" con Beppe Fiorello su Rai 1, mentre sulla seconda rete c'è il decimo episodio di "Fbi III". Su Mediaset, invece, il film Changeling su Rete 4, la finale della 20esima edizione di Amici su Canale 5, mentre su Italia 1 il film di animazione Madagascar 3 - Ricercati in Europa. Su La7, infine, il film Jerry Maguire con Tom Cruise (1996).

