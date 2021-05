Diletta Leotta, con Ryan Friedkin incrocio pericoloso per il derby: Can Yaman trema

15 maggio 2021 a

Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia fa sempre discutere. Tra i due sembra essere tornato il sereno, soprattutto dopo il fine settimana insieme passato in un hotel sul Lago di Como. Ma non tutti la pensano così, a cominciare di Paolone, noto paparazzo: "Lei lamenta l'invadenza del gossip, ma poi chiama i fotografi per farsi fare i servizi", ha affermato il paparazzo, secondo il quale la storia d'amore tra la conduttrice Dazn e l'attore turco avrebbe fatto fare tanti soldi a entrambi.

Paolone ha poi fornito le sue motivazioni riguardanti la non veridicità della relazione fra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta. Secondo il paparazzo la coppia avrebbe guadagnato visibilità e soldi, ma l'attore turco potrebbe aver perso credibilità agli occhi delle ammiratrici: "Penso che Can abbia perso la stima di molte fan che hanno capito che la storia è finta", ha dichiarato.

In merito al week end al lago di Como agli scatti pubblicati su un noto magazine, il paparazzo ha dichiarato: "Romantico week end? No, sono andati a fare uno shooting fotografico", ha detto. Intanto Diletta non si cura delle voci che la riguardano e va avanti per la sua strada. Sabato 15 maggio è a bordo campo in occasione del derby della capitale tra Roma e Lazio e il pubblico quindi non sarà solo interessato al match. I più curiosi penseranno anche al bacio con Ryan Friedkin, attuale vicepresidente giallorosso, con cui appunto c'è stato un incontro di fuoco qualche tempo fa. Tanti inizialmente pensavano a un tradimento della Leotta ai danni di Yaman, in realtà il bacio risaliva al dicembre scorso: "Ero single, a 29 anni un limone me lo posso concedere", aveva affermato Diletta a Staffelli, che le aveva consegnato il tapiro d'oro. Ma chissà come reagirà Can Yaman a questo altro incontro che avverrà probabilmente all'Olimpico tra Diletta Leotta e il suo amico speciale, Ryan Friedkin.

