Stefano De Martino, altro che amore con Andrea Delogu: beccato in vacanza con Choco

Stefano De Martino è uno dei giudici di Amici 2021, il talent show curato da Maria De Filippi che sabato 15 maggio vedrà la sua serata conclusiva con la finalissima. L'ex ballerino ora conduttore televisivo molto amato e apprezzato, fa discutere pure per quanto riguarda la cronaca rosa. Ma secondo il settimanale Chi resta tuttora single. Il presentatore napoletano è stato paparazzato in una vacanza a Capri, in compagnia del cane: "Fuga romantica con una nuova fiamma? No, una gita con sei amici, fidanzati tra loro. E, per non fare il settimo incomodo, si è portato il labrador Choco", si legge nel settimanale. Sembrerebbe che, a differenza dell'ex moglie Belen Rodriguez, in dolce attesa di Luna Marie avuta dal compagno Antonino Spinalbese, Stefano non sia ancora riuscito a costruire un rapporto duraturo. "Quando troverai una fidanzata?", ha chiesto un fan sul profilo del conduttore, lui ha replicato ironicamente: "Mamma lo so che sei tu a scrivere", a dimostrazione di come De Martino sia ancora alla ricerca della donna giusta.

Stefano De Martino: gossip, nuovi amori e lo show dell'estate con Izzo e Paolantoni

Intanto continua a far discutere pure il suo presunto avvicinamento con Andrea Delogu. I due conduttori sembrano avere una discreta sintonia. I commenti dell’uno sotto le foto dell’altra non mancano quasi mai, e viceversa. L’ex ballerino e la speaker si sono conosciuti nel 2019 a The Voice of Radio2, il programma radiofonico legato all’omonima trasmissione di Rai2. Da quel momento, fra i due è nata una bella amicizia, che ora potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più. Stefano sembra ormai aver dimenticato Belen Rodriguez, soprattutto adesso che l’ex moglie aspetta un bambino dal nuovo compagno.

Più complessa la situazione sentimentale della Delogu. Sposata con l’attore Francesco Montanari, da settimane pare che il suo legame si sia concluso, anche se né lei né il marito hanno confermato questo sospetto. In passato la Delogu aveva raccontato di essere stata lasciata da Montanari per due volte, ricucendo poi il rapporto quando l’attore era tornato sui suoi passi. Per i follower, tuttavia, il matrimonio sarebbe finito. E Andrea starebbe ritrovando il sorriso con Stefano De Martino. Nessuna conferma dai due, anzi. De Martino se l'è spassata a Capri in compagnia del cane Choco.

