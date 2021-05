Arisa, le molestie sessuali in carriera: "Mi è successo spesso da quando sono nella musica"

15 maggio 2021 a

Arisa si è confessata nella prima puntata di Belve, il programma in onda su Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Per la prima volta la cantante, diventata popolare dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2009 con il brano Sincerità, ha fatto una rivelazione inedita: ha subito delle molestie che hanno condizionato la sua vita privata e che, inevitabilmente, l’hanno fatta soffrire.

“Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?”, questa la domanda della giornalista, attuale compagna di Enrico Mentana. Arisa ha risposto di sì, aggiungendo che le succede spesso da quando lavora nel mondo della musica. “Ma c’è una volta che l’ha turbata più delle altre?”, ha incalzato la padrona di casa. “Sì”, ha precisato Arisa, che tuttavia ha preferito non aggiungere dettagli. Ha però chiarito che si tratta di episodi avvenuti quando era già adulta. Intanto ha fatto discutere il mondo del gossip anche l'addio (pare definitivo) tra la stessa cantante e il compagno Andrea Di Carlo. L'incompatibilità caratteriale tra i due sembra aver avuto la meglio, con Arisa che non ne vuole più sapere di Andrea Di Carlo, che da parte sua non l'avrebbe presa bene.

A provocare uno scombussolamento nel rapporto si è rivelata la differente visione del futuro da parte della cantante e del manager: lei non incline a convolare a nozze nel breve periodo, lui desideroso di farlo. Senza dimenticare il retroscena che qualche settimana fa Arisa ha reso pubblico, di un Di Carlo che in passato ha avuto pure una relazione con un uomo. Insomma, la conclusione della storia è sembrata proprio inevitabile. Arisa comunque è protagonista sabato 15 maggio della finalissima di Amici 2021, il talent show firmato da Maria De Filippi. Arisa è stata insegnante di canto e insieme a lei ha lavorato la docente di ballo, Lorella Cuccarini.

