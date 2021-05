Amici, il vincitore della finale secondo i bookmakers: scommesse e favoriti. I pronostici sono per Sangiovanni

15 maggio 2021 a

Grande attesa per la finale della 20esima edizione di Amici, che andrà in onda questa sera in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. I cantanti Sangiovanni, Aka7even e Deddy e i ballerini Giulia e Alessandro dovranno affrontare una serie di sfide che decreteranno il vincitore del talent show di Maria De Filippi.

Il dibattito che ha infiammato i social in questi giorni, naturalmente, ha riguardato il vincitore di questa edizione. Con pronostici e scommesse anche sui bookmakers. Il favorito della vigilia è Sangiovanni: leader delle classifiche con la sua "Lady", su Planetwin365 è offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet il successo sale a 1,70. Secondo posto sul podio per Giulia, che si gioca a 2,25 su Snai (la quota sale a 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet). Per i trader, la sorpresa è il cantante Aka7even che ha conquistato il Disco d’oro con "Mi manch": la vittoria si gioca a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet vale 6 volte la posta e per Snai si sale a 6,50. In salita invece il giovane Deddy, che ha scoperto di essere il quinto finalista dopo aver abbandonato la casetta, convinto di essere stato eliminato a un passo dall’ultima puntata: il successo è lontano a 9,00 su Stanleybet, per Snai la quota sale a 10 volte la scommessa, su PlanetWin365 è invece offerto a 11,00.

Anche il ballerino Alessandro mette d’accordo gli analisti, che lo piazzano all’ultimo posto sul tabellone: Stanleybet quota la vittoria a 30,00, Snai la offre a 33,00, PlanetWin365 la piazza a 34,00. Resta ora da vedere se i pronostici della vigilia saranno rispettati o sovvertiti dall'esito del programma, che avrà nel televoto del pubblico una componente fondamentale per la scelta del vincitore di questa edizione che ha fatto il pieno di ascolti in ognuna delle puntate serali del sabato.

