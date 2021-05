Alessandro, dal grave infortunio alla chiamata di Karl Sydov per Broadway Milano

15 maggio 2021 a

a

a

Alessandro Cavallo è uno dei finalisti di Amici 2021, il talent show a cura di Maria De Filippi in onda su Canale5 con la finalissima, sabato 15 maggio. Il ballerino è nato in provincia di Brindisi, precisamente a Latiano, 21 anni fa. Ha un fratello più grande al quale è molto legato, sua madre si chiama Cosima e suo padre Antonio. Alessandro da sempre è appassionato di danza, ha cominciato a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. L’accademia è conosciuta per aver formato altri ballerini di successo nel corso degli anni.

Alessandro, bacio con Enula dimenticato: ma tutti si ricordano il balletto sexy con la Lecciso

Successivamente ha frequentato il prestigioso corso di studi all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Qui Alessandro è riuscito ad affinare la fortissima base classica che lo contraddistingue e a potenziare la tecnica di danza contemporanea. Come lui stesso ha dichiarato: "Il ricordo più bello sicuramente, quel ricordo che non potrò mai dimenticare, è stato la prima volta che ho danzato Il principe di Cenerentola sul palco del Teatro alla Scala", ha affermato.

Enula Bareggi, dal bacio con il ballerino Alessandro alle voci di un ritorno con Leo Gassmann

Dopo il diploma alla Scala tuttavia Alessandro ha dovuto fronteggiare un bruttissimo infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la danza per diverso tempo. Questo infortunio gli ha insegnato a soffrire, cadere e rialzarsi e ad ascoltare il proprio corpo. "Bisogna ascoltarsi ogni giorno perché non siamo delle macchine e ogni giorno il nostro fisico non può darci il 100%", ha raccontato in una vecchia intervista. Karl Sydov proprio durante l'esperienza nella scuola di Amici, ha offerto ad Alessandro una borsa di studio per lavorare con lui in Brodway Milano, un progetto che vuole rilanciare gli spettacoli dal vivo. Sabato 15 maggio Alessandro è protagonista nella finale di Amici 2021, in onda dalle 21,30 su Canale5, con ospiti ed esibizioni, guidate come sempre da Maria De Filippi.

Deddy, dal dolore per il divorzio dei genitori al rapporto con il fratello: la storia con Rosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.