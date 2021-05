Giulia, sesso con Sangiovanni nella stanza senza telecamere? Per lei è la prima volta

15 maggio 2021 a

Giulia Stabile, più semplicemente Giulia, è una delle finaliste ad Amici 2021, il talent show a cura di Maria De Filippi. Sabato 15 maggio la finalissima, in onda su Canale5. Lei è una delle favorite, insieme al cantante Sangiovanni, suo fidanzato. Il loro amore va avanti a gonfie vele, anche se poco prima della finale, la stessa Giulia ha cominciato a nutrire qualche dubbio: "Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme' fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)", ha scritto in una lettera. Ma la risposta di Sangiovanni non si è fatta attendere: "Hai dubbi? Io ci sono per qualsiasi cosa, non devi neanche pensarci", ha sottolineato.

Insomma, il loro amore continua ad andare avanti. Giulia è sempre stata la musa ispiratrice di Sangiovanni, tanto che il singolo Lady, per il quale il cantante ha conquistato il disco di platino, è chiaramente dedicato a lei e ai suoi primi baci. Per sua stessa ammissione, infatti, Giulia non era mai stata innamorata né aveva mai baciato nessuno prima di entrare ad Amici 2021. In tanti si chiedono sia andata oltre i baci, ovvero se abbia vissuto l’intimità nella casetta del talent show di Maria De Filippi. Per Giulia sarebbe “la prima volta”.

Dopo l’uscita delle compagne di stanza Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, la ballerina dorme con Sangiovanni, ma è noto che nel programma ci sono le telecamere 24 ore su 24. Nella casetta di Amici 2021 tuttavia esiste pure una stanza senza telecamere dove si può andare con chi si vuole per un paio di ore a settimana. Chissà quindi se Sangiovanni e Giulia si siano lasciati andare alla passione là oppure si sono limitati ai baci. Difficilmente lo sapremo, a meno che qualcuno non si lasci scappare una confidenza. I due sono protagonisti sabato 15 maggio alla finale di Amici, su Canale5.

