Andrea Montovoli, dalla morte del padre quando aveva 12 anni al carcere per spaccio di droga

15 maggio 2021 a

a

a

Andrea Montovoli è uno degli ospiti di oggi di Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin a partire dalle ore 15.30. Fresco concorrente dell'Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip (edizione 2020), Montovoli è uno scrittore e attore, molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile.

Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin: da Ruggeri a Francesca Fioretti e i finalisti di Amici

Ha partecipato anche all'edizione 2009 di Ballando con le stelle, dove arrivò secondo e a Pechino Express. Non tutti sanno però che Andrea ha avuto una vita e un'infanzia difficile. Quando aveva solo 12 anni, infatti, ha dovuto affrontare il dolore della morte del padre. Proprio questo fatto, accaduto nel pieno della sua adolescenza, ha avuto un forte impatto su di lui in quegli anni. E' stato anche in carcere per spaccio di droga. Gli stupefacenti, ha raccontato sono stati "un antidoto dai pensieri cattivi che ti potevano arrivare. Il pensiero di mio padre, di una situazione che non girava bene, del sogno del calciatore svanito. Quando ti rendi conto che ti sta scivolando tutto dalle mani non è facile: per colpa delle cattive compagnie vai a nasconderti dietro a quella fumata per poi renderti conto che non porta a niente” ha raccontato sempre a Vanity Fair.

Enrico Ruggeri, la passione per la musica e per il calcio: è tesserato per il Sona, dove gioca anche Maicon

Ma proprio quella terribile esperienza è stata la chiave per la sua rinascita. Proprio in quell'occasione, infatti, si è appassionato molto al teatro, e questa è stata la sua fortuna. Ha debuttato sul palco all’età di 18 anni, per poi passare, qualche anno dopo, al mondo del cinema e della tv. Attualmente è fidanzato con Roberta Fontana, che è anche la sua manager. Andrea è anche personal trainer e allenatore sportivo: “Ho frequentato un corso, ho seguito lezioni di teoria e pratica, quindi sostenuto l’esame finale. Ho preso il diploma e poi ho sviluppato un mio metodo di allenamento che si fa all’aperto, a contatto con la natura", ha dichiarato.

Iva Zanicchi, il Covid e la morte del fratello. La figlia Michela Ansoldi e l'amore per i nipoti Luca e Virginia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.