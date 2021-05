Aka7even, con Mi manchi guadagni da capogiro: disco di platino e 73.100 euro

15 maggio 2021 a

Aka7even (al secolo Luca Marzano) è uno dei cantanti finalisti ad Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi la cui finale si terrà sabato 15 maggio su Canale5. E' l’autore di Mi manchi, la canzone d’amore più ascoltata del momento: si tratta del singolo dedicato probabilmente alla sua ex fidanzata Martina Miliddi, la ballerina conosciuta proprio all'interno della scuola. Per Mi manchi Aka7even ha conquistato il disco di platino e grazie agli ascolti sulla playlist di Spotify i suoi guadagni si attesterebbero attorno ai 73.100 euro. Questa cifra ha riguardato solo il singolo, ma i guadagni totali del cantante sono ben più alti, considerando anche le altre canzoni prodotte. Insomma, le sue hit potrebbero insidiare quelle di Sangiovanni in classifica, per uno scontro tutto nella scuola di Maria De Filippi.

Aka7even si è avvicinato al mondo della musica dopo un’esperienza di vita che lo ha segnato profondamente: un coma di una settimana a seguito di un attacco epilettico nel 2008. Durante la settimana di coma, il fratello gli ha fatto ascoltare delle canzoni e Luca è apparso reagire allo stimolo con le lacrime. Proprio da qui, una volta ripresa coscienza, è nato il suo amore per la musica. Prima di entrare nella scuola di Amici 2021, ha partecipato a X Factor nel 2017 col suo nome di battesimo, Luca Marzano. Pur essendo eliminato, ha scritto tuttavia diversi singoli anche in duetto con altri artisti.

Una volta entrato ad Amici di Maria De Filippi Aka7even si è avvicinato in modo intimo alla ballerina Martina Miliddi, con cui ha iniziato una storia d’amore. Storia che però è finita dopo poco tempo: le loro crisi hanno più volte destabilizzato il cantante che ha riversato tutto il suo dolore nella musica. "Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro - ha raccontato recentemente -. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante". Aka7even è ospite anche a Verissimo, sabato 15 maggio, dalle 15 su Canale5.

