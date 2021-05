Enrico Ruggeri, la passione per la musica e per il calcio: è tesserato per il Sona, dove gioca anche Maicon

15 maggio 2021 a

Enrico Ruggeri è uno dei cantanti più famosi del panorama nazionale. Cantautore con all'attivo 28 album e una carriera iniziata nei primi anni Ottanta, oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ripercorrerà il suo percorso artistico e musicale.

Ha scritto quattro romanzi e ha lavorato anche al cinema e in tv, quando dal 2005 ha iniziato la conduzioni di diversi programmi. Simpatizzante del centrodestra, si caratterizza spesso per alcune dichiarazioni su temi oggetto del dibattito politico e mediatico. Tifosissimo dell'Inter, oltre alla musica nutre una grande passione per il calcio. Gioca regolarmente e fa parte della nazionale cantanti, dove gioca di solito con trequartista o punta. Circa un mese fa si è tesserato per il Sona Calcio (club che milita in serie D) e si è presentato si è presentato ai suoi compagni, al mister Filippo Damini e dal suo vice, Salvatore Piccinato. e' la stessa squadra della provincia di Verona dove gioca anche l'ex terzino dell'Inter, Maicon.

"Sono un fantasista e gioco dietro alle punte, se sono qui non è mistero, il Presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon che si trova perfettamente a suo agio nell’ambiente del Sona Calcio", ha detto Ruggeri con entusiasmo, nonostante sia quasi alla soglia dei 64 anni. Riguardo la sua vita privata, nel 1986 sposa Laura Ferrato, da cui divorzierà nel 1994, quando conosce l'attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dal matrimonio con la Ferrato è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, anch'egli cantante, ora conosciuto come Pico Rama, mentre dalla relazione con la Mirò sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara.

