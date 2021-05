Deddy, dal dolore per il divorzio dei genitori al rapporto con il fratello: la storia con Rosa

15 maggio 2021 a

Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, è un cantautore originario di Torino e più precisamente di Settimo Torinese, finalista ad Amici 2021, il talent show di Canale5 curato da Maria De Filippi. Deddy ha raccontato che da piccolo la musica è sempre stato il modo di sfogare le sue emozioni. I suoi genitori infatti hanno divorziato quando lui frequentava le scuole elementari, e questo ha portato molto dolore in Deddy che si è rifugiato nella musica per consolarsi ed esprimersi. Dennis non è figlio unico: ha un fratello più grande che lui considera il suo migliore amico e con il quale è anche molto protettivo. Dennis per perfezionare la sua passione per la musica ha studiato pianoforte cominciando a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore.

Deddy, dal divorzio dei genitori quando era bambino alla storia con Rosa

Nel suo passato anche una esperienza come barbiere presso il Barber’s Shop, ma Deddy ha sempre puntato alla musica infatti ha partecipato ai casting di Amici 2021 riuscendo tramite una sfida ad entrare nella scuola. Nel corso di questa esperienza ha cominciato pure una storia d'amore con la ballerina Rosa Di Grazia, anche se nelle ultime ore si era parlato di una rottura tra i due. Fine dell'amore smentita dalla stessa Rosa. I motivi che hanno spinto i fan della neo coppia a presumere un allontanamento sono stati principalmente due: il comportamento assunto dalla ballerina sui social, che non parlava più del suo fidanzato, e il filmato del percorso nella scuola del finalista. In nessuna clip, infatti, risultava esserci lei.

Amici 2021, Deddy in crisi: gelosia per Sangiovanni e Aka7even? Dal pubblico pochi consensi

A chiarire la situazione una volta per tutte ci ha pensato appunto Rosa. L'ex discussa ballerina di Amici (mai sopportata dall'insegnante Alessandra Celentano) ha deciso di intervenire sui social e smentire la rottura: "Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy - ha scritto -. Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sará la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo". Tra i brani più famosi di Deddy ci sono Zero passi, Il cielo contromano e Ancora in due.

Finale Amici 2021: ospiti, premi da favola e televoto. Come funziona lo show di stasera su Canale 5

